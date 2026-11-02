Filizzola no descarta rechazar renuncia de Zenaida y celebra “preocupación” de Alliana

La senadora Zenaida Delgado (ANR-HC) presentó la renuncia a su banca tras las denuncias de las funcionarias a su cargo por supuestos “peajes” que les cobraba la legisladora de sus sueldos y pedidos de pagos millonarios por nombramientos permanentes.

Tras las denuncias, la senadora Yolanda Paredes presentó un pedido de pérdida de investidura, que será tratado esta semana en el pleno, aunque se cree que se contarán con los votos necesarios para aprobarlo. Tanto el pedido de pérdida de investidura como la renuncia deberán ser tratados.

El senador del PDP, Rafael Filizzola, recordó que un caso similar se dio con uno de los pedidos de pérdida de investidura del ya fallecido Óscar González Daher, quien fue destituido en dos ocasiones, pese a presentar la renuncia a su banca en una oportunidad, fue rechazada.

“Definitivamente tiene que ir al pleno. Del momento que hay una renuncia presentada, yo no sé si corresponde seguir adelante con el proceso, pero de todas maneras, hay precedentes, hay senadores que renunciaron que se les rechazó la renuncia. El caso González Daher, creo que la segunda vez, no recuerdo si la primera o la segunda, porque fueron dos casos en dos periodos diferentes, pero en el caso de él sí se rechazó, se llegó a rechazar la renuncia y se optó por la pérdida de investidura”, refirió.

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Con la pérdida de investidura se dejaría precedente

Si bien los cartistas sostienen la tesis de que la renuncia sería una “salida elegante”, para Filizzola la cuestión de fondo, que es la infracción, es lo que está bajo estudio, como también el procedimiento y la instancia. Consideró que las denuncias de las funcionarias a cargo de la senadora pueden configurar hechos punibles.

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Agregó que va a esperar a tener la renuncia que evaluará con la bancada democrática para asumir una postura conjunta. Descartó que exista participación de más funcionarios del área administrativa, porque de corroborarse el hecho, se trataría de una cuestión de relacionamiento personal entre Zenaida y sus funcionarios.

“No hay, no veo una participación de la administración en esto. El vínculo económico, el pedido se dio entre este la senadora y los funcionarios. Ella ejerció su influencia sobre la administración eventualmente, pero yo no veo que exista un vínculo con la administración”, precisó.

Puntualizó además que en caso de que exista algún vínculo de funcionarios de la administración, ya correspondería al ámbito penal, mientras que la pérdida de investidura corresponde al ámbito legislativo.

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Filizzola sobre las declaraciones de Alliana

Hoy el Vicepresidente de la República, Pedro Alliana, quien aspira a ser el precandidato a la Presidencia de la República por el Partido Colorado, anunció que dejaba en pausa su candidatura ante la “crisis financiera” generada por Ueno Bank, hoy sumariado por el BCP por excesos en las operaciones entre empresas vinculadas y que concentra G. 4,9 billones de fondos del Estado.

“Hoy estoy tomando esta decisión de poner un poco en pausa este tema de mi candidatura y acompañarle a Santi. No estoy enojado con él y estoy a disposición para ayudarle para ver y salir de esta crisis financiera que estamos viviendo hoy. Hay otras cuestiones que me venían ya preocupando, venía ya reclamando al presidente y lastimosamente no me escucharon”, mencionó.

Rafael Filizzola celebró que Alliana “por fin está preocupado”, aunque “llega tarde”, ya que recordó que la situación se venía gestando ya desde antes de que Santiago Peña asuma la Presidencia de la República.

“Ellos armaron un banco para hacerse de recursos públicos e invertir esos recursos públicos en negocios de dudosa transparencia. Así que, básicamente, crearon todo un mecanismo para usar dinero de los asegurados de IPS, dinero del Estado paraguayo, dinero de Itaipú e invertir eso en negocios particulares y eso es gravísimo. Todo esto fue posible, este mecanismo empieza cuando empieza la legislatura, hay mucha complicidad acá”, sostuvo.

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Gobierno relajó controles

Mencionó que con este gobierno se desarticuló la Secretaría Nacional Anticorrupción, se dejó sin efecto la ley de puertas giratorias, se subordinó la Contraloría General de la República a una dependencia del poder ejecutivo para relajar los controles contra la corrupción y a partir de ahí, habilitar al expresidente de Ueno, Carlos Carvallo, a ser presidente del Banco Central del Paraguay.

También fue consultado sobre el relato de “terrorismo financiero” instalado desde los medios vinculados al grupo de empresas de Ueno Bank.

“Quiero verle a esos periodistas o a esas personas en general que acusaron de terrorista financiero a lo que cuestionamos, quiero verle ahora acusándole al Vicepresidente de la República también de terrorista financiero. Estoy esperando que salgan todos en turba a decir que el vicepresidente de la República también es un terrorista financiero”, respondió.

Insistió en que nadie quiere un problema en el sistema financiero y aclaró que no hay un problema sistémico como ocurrió en la década del 90, que el problema es de corrupción, conflicto de interés, acaparamiento de recursos del Estado y de transparencia en cuanto a la solvencia y la liquidez con un solo banco que administra recursos públicos, los cuales quieren resolver para que el dinero de los ahorristas de ese banco, de los asegurados del IPS y los ahorros del Estado estén seguros.

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Filizzola sobre renuncia de Marín

Lamentó la renuncia de Carmen Marin del directorio del BCP, a quien destacó como excelente profesional, y dijo que se deben ir los miembros restantes y renovar por completo el directorio del BCP para que vuelva a tener confianza.

Lamentó que el Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, no abra ninguna investigación ante las denuncias presentadas, incluso la que presentó junto a otros legisladores por administración en beneficio propio y enriquecimiento indebido.

“Este no es el momento para que la crisis escale más. Si Peña fuera medianamente prudente, algo que nos demostró que no es, porque actuó con temeridad en su voracidad y y en su afán de enriquecerse de una manera temeraria con los recursos públicos y con este banco que crearon, pero bueno, está a tiempo de parar la pelota, por lo menos poner un directorio del Banco Central que sea independiente, recuperar la confianza en el Banco Central y a partir de ahí evitar males mayores”, consideró.