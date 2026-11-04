BCP: Cuestionan designación Raúl Vera Bogado

La senadora opositora Esperanza Martínez cuestionó duramente a Santiago Peña, quien en un video anunció que solicitará el acuerdo constitucional para designar a Raúl Vera Bogado como nuevo presidente del Banco Central del Paraguay y a Pedro Acosta y Étsel González como directores.

“El señor Santiago Peña anunció el cambio de la presidencia del BCP y que la persona propuesta Raúl Vega Bogado, quien estuvo en Banco Regional y fue multado con G. 650 millones por su mala gestión”, lamentó la senadora.

Manifestó, asimismo, que las personas propuestas por Santiago Peña estuvieron también involucradas en la crisis financiera ocurrida durante la presidencia de Juan Carlos Wasmosy (ANR).

“Este personaje es quien hizo el chanchullo para salvarle a Wasmosy, y Wasmosy fue blanqueado, y ahora buscan colocarle a él para que lo salven”, dijo la parlamentaria.

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Por su lado, Juan Afara (ANR) cuestionó duramente a las autoridades del Banco Central del Paraguay por mentir descaradamente en la reunión reservada que tuvieron.

“Hace quince días aquí trajeron documentos evidentemente de contenido falso. Nos dijeron que todo estaba bien y nos mintieron”, dijo Afara.

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El parlamentario colorado pidió a Santiago Peña a colocar a las mejores personas al frente del BCP y así recuperar la credibilidad en el sistema financiero.

“Ojalá que los que van a ser propuestos sean los mejores. Revisemos sus antecedentes y de dónde vienen”, sostuvo Afara.