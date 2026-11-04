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Política
04 de noviembre de 2026 - 17:31

Senado presta acuerdo a Pedro Acosta como miembro titular del BCP

Sesión de la camada de senadores en el congreso de la nacíon
La cámara de senadores prestó su acuerdo constitucional a Pedro de Jesús Bernal. Gustavo Machado

La Cámara Alta prestó su acuerdo constitucional para Pedro Acosta Bernal como miembro , pero frenó por ahora a las dos autoridades propuestas en el BCP.

Por ABC Color
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El pleno de la Cámara de Senadores prestó su acuerdo constitucional para la designación de Pedro de Jesús Acosta Bernal como miembro titular del Directorio de la banca matriz.

Lea más: ¿Quién es Raúl Vera Bogado?: antecedentes del candidato de Peña para el BCP

Sin embargo, por amplia mayoría se resolvió rechazar y remitir a comisiones el acuerdo constitucional para Raúl Vera Bogado como nuevo titular del BCP. Sobre este último pesa una sanción establecida por la propia institución en 2022; además, ya se había desempeñado en el mismo cargo en 2002, durante la quiebra del Banco Alemán en un escenario similar al actual.

El pleno también remitió a comisiones el pedido de acuerdo para Edsel González, otro de los funcionarios cuestionados por el Legislativo.

Yolanda Paredes, senadora de Cruzada Nacional. Foto de Prensa Senado.
Yolanda Paredes, senadora de Cruzada Nacional. Foto de Prensa Senado.

Yolanda Paredes repudió que el Ejecutivo proponga a Edsel González como miembro del Directorio del BCP, recordando que fue destituido del Instituto de Previsión Social (IPS) por irregularidades y por dirigir un controvertido sumario sobre lavado de dinero en cuatro entidades bancarias.

La legisladora arremetió contra el presidente de la República, Santiago Peña, afirmando: “Es como un pato, cada paso que da hace cagadas”. Asimismo, acusó a Raúl Vera Bogado de ser un “blanqueador de bancos”, mientras que sobre Pedro de Jesús Bernal señaló que no encontró elementos negativos, “por ahora”.

A las críticas se sumó Rafael Filizzola (PDP), quien señaló que, además de los dos candidatos cuestionados, la actual presidenta interina del BCP, Liana Caballero, también fue cómplice de la crisis desatada con Ueno.

Finalmente, Eduardo Nakayama (PLRA) sostuvo que la propuesta enviada por el Ejecutivo demuestra que el Gobierno “perdió su norte” al postular a funcionarios con dichos antecedentes. El legislador planteó al pleno aceptar únicamente la propuesta de Bernal y rechazar las candidaturas de Vera Bogado y González, moción que fue aprobada por unanimidad.

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