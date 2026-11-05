“Aceptar la renuncia es impunidad”: la oposición rechaza la dimisión de Peña

El senador Líder Amarilla, vocero de la oposición, sostuvo en conferencia de prensa que el proceso de juicio político ya fue iniciado y no puede interrumpirse con la renuncia del mandatario que fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados. “No hay forma de suspender esto”, afirmó, al señalar que la intención de su sector es llevar el procedimiento hasta la destitución de Peña.

Amarilla argumentó que aceptar la renuncia significa otorgarle al presidente saliente los fueros de senador vitalicio. “Aceptar la renuncia es impunidad porque va a quedar con fueros”, expresó. Agregó que buscan que Peña pueda responder ante la Justicia por las investigaciones relacionadas con el caso Ueno Bank.

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Por su parte, el senador oficialista Natalicio Chase aseguró que la postura de su sector es aceptar la renuncia del presidente Santiago Peña. Ambas posiciones serán expuestas durante la sesión extraordinaria del Congreso, convocada a estas horas.

Dos posturas enfrentadas en el Congreso

La sesión extraordinaria comenzó a las 15:30, sesión que ya se desarrolla a estas horas de la tarde y reúne a los 125 legisladores de ambas cámaras para conformar la Cámara Bicameral que deberá intervenir en el proceso. El principal punto de desacuerdo es si corresponde aceptar la renuncia del mandatario o continuar con el juicio político.

Desde el oficialismo sostienen que aceptar la renuncia permitirá concretar su salida del Ejecutivo sin prolongar el proceso. Entre sus argumentos señalan que, mientras continúe el juicio político, Peña permanecerá algunos días más en la Presidencia y conservará sus atribuciones para firmar decretos.

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Por su parte, los opositores insisten en que el mandatario debe ser destituido mediante el juicio político para evitar que acceda a los fueros de senador vitalicio. El escenario se desarrolla con una mayoría colorada en ambas cámaras del Congreso, un factor clave para las decisiones que se tomarán durante la sesión.