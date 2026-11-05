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Política
05 de noviembre de 2026 - 15:47

Impunidad a Peña y Alliana: que la Fiscalía General del Estado esté a la altura, urge Estigarribia

Alliana y Peña
Pedro Alliana (izq.) y Santiago Peña se abrazan efusivamente, esta mañana en un acto oficial en la ciudad de Caacupé, dónde el mandatario hizo día de gobierno. Luego, ambos se trasladaron a Itacurubí de la Cordillera.Gentileza.

“Este daño a los compatriotas no puede quedar impune. Ahora alentamos a que la Fiscalía General del Estado esté a la altura de la situación”, urgió el gobernador del departamento Central y aspirante presidencial por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Ricardo Estigarribia.

Por ABC Color
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Desde sus redes sociales, el jefe departamental celebró la renuncia de Santiago Peña y sostuvo que su salida representaba una medida ineludible ante el dolor de los ahorristas y el vaciamiento de los fondos del sector público que pertenecen a todos los paraguayos.

¿Qué exige Ricardo Estigarribia a la Fiscalía General tras la crisis?

El dirigente político recalcó que, desde el primer momento, el PLRA —en un trabajo conjunto con diputados y senadores liberales y de la oposición— impulsó los mecanismos necesarios para avanzar con el juicio político contra el Ejecutivo.

Lea más: Diputados aprueban juicio político contra Santiago Peña, pese a su renuncia

No obstante, subrayó que el perjuicio ocasionado a la ciudadanía no puede quedar en el oparei y apuntó directamente al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón. “Ahora alentamos a que la Fiscalía General del Estado esté a la altura de la situación y avance en el proceso que impida que este delito quede impune y que se recuperen los bienes que pertenecen a los ahorristas y al país entero”, aseveró.

Ricardo Estigarribia, en el directorio del PLRA.
Ricardo Estigarribia, en el directorio del PLRA.

¿Por qué el PLRA impulsó el juicio político a Santiago Peña?

Días atrás, Estigarribia advirtió con dureza sobre la gravedad de la situación financiera y el impacto social: “Se tocó la plata de miles de trabajadores que se partieron el lomo toda su vida, y con la plata de la gente no se juega”.

En ese sentido, sostuvo que tanto Peña como el entonces virtual presidente entrante, Pedro Alliana, debían apartarse del cargo y exigió un castigo ejemplar para todos los responsables de la crisis.

¿Cómo afectó el vaciamiento de fondos públicos a los ahorristas paraguayos?

Para cerrar, el gobernador reafirmó el compromiso de su sector con la ciudadanía y garantizó que continuarán bregando por los intereses nacionales. “Vamos a seguir por la senda de trabajar solamente por los intereses de los paraguayos, recuperar sus puestos de trabajo perdidos y garantizarles todos sus derechos. Nuestros ciudadanos se merecen gobiernos que los respeten y que promuevan su bienestar”, concluyó.

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