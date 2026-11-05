Impunidad a Peña y Alliana: que la Fiscalía General del Estado esté a la altura, urge Estigarribia

Desde sus redes sociales, el jefe departamental celebró la renuncia de Santiago Peña y sostuvo que su salida representaba una medida ineludible ante el dolor de los ahorristas y el vaciamiento de los fondos del sector público que pertenecen a todos los paraguayos.

¿Qué exige Ricardo Estigarribia a la Fiscalía General tras la crisis?

El dirigente político recalcó que, desde el primer momento, el PLRA —en un trabajo conjunto con diputados y senadores liberales y de la oposición— impulsó los mecanismos necesarios para avanzar con el juicio político contra el Ejecutivo.

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No obstante, subrayó que el perjuicio ocasionado a la ciudadanía no puede quedar en el oparei y apuntó directamente al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón. “Ahora alentamos a que la Fiscalía General del Estado esté a la altura de la situación y avance en el proceso que impida que este delito quede impune y que se recuperen los bienes que pertenecen a los ahorristas y al país entero”, aseveró.

¿Por qué el PLRA impulsó el juicio político a Santiago Peña?

Días atrás, Estigarribia advirtió con dureza sobre la gravedad de la situación financiera y el impacto social: “Se tocó la plata de miles de trabajadores que se partieron el lomo toda su vida, y con la plata de la gente no se juega”.

En ese sentido, sostuvo que tanto Peña como el entonces virtual presidente entrante, Pedro Alliana, debían apartarse del cargo y exigió un castigo ejemplar para todos los responsables de la crisis.

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¿Cómo afectó el vaciamiento de fondos públicos a los ahorristas paraguayos?

Para cerrar, el gobernador reafirmó el compromiso de su sector con la ciudadanía y garantizó que continuarán bregando por los intereses nacionales. “Vamos a seguir por la senda de trabajar solamente por los intereses de los paraguayos, recuperar sus puestos de trabajo perdidos y garantizarles todos sus derechos. Nuestros ciudadanos se merecen gobiernos que los respeten y que promuevan su bienestar”, concluyó.