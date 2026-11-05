Santiago Peña acepta el juicio político y anuncia que se presentará

El mensaje de Santiago Peña publicado minutos después de las 7:20 reza cuanto sigue:

“Queridos compatriotas:

Sé que estamos viviendo horas de preocupación e incertidumbre. Quiero hablarles con claridad y serenidad.Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República. Aun cuando ya hayan adelantado su decisión, voy a ejercer ese derecho.

No por una cuestión de orgullo personal, sino porque rendir cuentas y dar explicaciones también es una responsabilidad frente al pueblo paraguayo.

Colaboraré plenamente con las instituciones competentes para que se esclarezca lo ocurrido, se determinen las responsabilidades y quienes hayan infringido la ley respondan ante la Justicia.

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Aportaré la información que me sea requerida. La ciudadanía merece conocer la verdad, sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley. Pero quiero dejar algo muy claro: el pago a los ahorristas no puede quedar pendiente de lo que ocurra conmigo.

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La discusión sobre mi continuidad en el cargo no puede paralizar las soluciones que necesitan las familias afectadas. Mi prioridad fue impulsar, dentro de la ley y en coordinación con las instituciones responsables, las medidas necesarias para que los ahorristas recuperen sus ahorros.

Esclarecer los hechos y resolver los pagos son obligaciones que deben avanzar al mismo tiempo. Una no puede ser excusa para postergar la otra.Les pido que preservemos la calma y la paz.

El reclamo de la ciudadanía merece ser escuchado y atendido con respeto, información clara y acciones concretas. Mi suerte personal no está por encima del Paraguay. Cualquiera sea el resultado de este proceso, actuaré con responsabilidad y respeto a la Constitución. Mi compromiso es con la verdad, con las instituciones y, por sobre todo, con las familias paraguayas.Que Dios bendiga al Paraguay."

Vocero de la presidencia dice que Peña está en Asunción

Guillermo Grance, vocero de la Presidencia, durante una breve conferencia de prensa, desmintió que el mandatario haya huido a la Argentina y anunció que acudirá al Congreso a dar la cara en el juicio político. Desde el Ejecutivo piden calma a la ciudadanía mientras las instituciones siguen operando.

“Quiero enfatizar que el presidente está en el país, en la capital, y va a cumplir con su deber constitucional como siempre lo ha mencionado”, sostuvo el portavoz gubernamental.

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Por razones estrictas de seguridad e integridad física, el vocero evitó precisar el lugar exacto donde se encuentra resguardado el mandatario, pero garantizó que no eludirá la responsabilidad institucional de responder ante la acusación formulada por el Poder Legislativo.

Subrayó que en la jornada estuvo con el mandatario porque grabaron el video en el que anunció su renuncia y estuvo con él cuando firmó dicho documento. Mencionó que posteriormente se retiró.

“Pedimos a todos los paraguayos que mantengamos la calma; el Poder Ejecutivo sigue funcionando en todas sus áreas. El presidente se va a presentar en el tiempo y forma correspondiente, respetando las garantías del debido proceso y llevando esa tranquilidad que hoy necesita la ciudadanía”, aseveró el vocero.