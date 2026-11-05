Bachi Núñez a favor del juicio político de Santiago Peña

A minutos antes que comience la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados en donde se daría el inicio del juicio político de Santiago Peña, el titular del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez (ANR) reclama la renuncia del mandatario.

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“Como titular del Congreso de la Nación, no nos ubicaremos del lado del despojo de los fondos públicos, privados, de los ahorristas y de los jubilados”, reza parte del mensaje emitido por Basilio Núñez en sus redes sociales.

Asimismo el titular del Congreso Nacional Bachi Núñez insta a Santiago Peña a renunciar o si no renuncia adelantó que acompañaría el juicio político.

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“Reclamamos la renuncia del Presidente Santiago Peña o, en su defecto, acompañamos el juicio político para reordenar la institucionalidad de la República y proteger a los ahorristas. El Congreso debe intervenir con determinación cuando la patria lo demanda”, reza otra parte del mensaje de Basilio Núñez.