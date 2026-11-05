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Política
05 de noviembre de 2026 - 10:14

Bachi Núñez a favor del juicio político de Santiago Peña

Basilio Núñez pide a Santiago Peña su renuncia.
Basilio Núñez pide a Santiago Peña su renuncia. Juan Pablo Pino

El presidente del Congreso Nacional Basilio “Bachi” Núñez (ANR) también comunicó que no estará del “lado del despojo de los fondos públicos” y entre líneas dijo que acompaña el juicio político al presidente Santiago Peña.

Por ABC Color
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A minutos antes que comience la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados en donde se daría el inicio del juicio político de Santiago Peña, el titular del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez (ANR) reclama la renuncia del mandatario.

Lea más: Cartes apoya juicio político de Peña

“Como titular del Congreso de la Nación, no nos ubicaremos del lado del despojo de los fondos públicos, privados, de los ahorristas y de los jubilados”, reza parte del mensaje emitido por Basilio Núñez en sus redes sociales.

Asimismo el titular del Congreso Nacional Bachi Núñez insta a Santiago Peña a renunciar o si no renuncia adelantó que acompañaría el juicio político.

Lea más: EN VIVO, Caso Ueno: se define el destino de Santiago Peña

“Reclamamos la renuncia del Presidente Santiago Peña o, en su defecto, acompañamos el juicio político para reordenar la institucionalidad de la República y proteger a los ahorristas. El Congreso debe intervenir con determinación cuando la patria lo demanda”, reza otra parte del mensaje de Basilio Núñez.

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