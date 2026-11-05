Caso Ueno: Fiscalía inicia investigación contra Santiago Peña

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, dispuso por Resolución FGE N° 4474, la apertura de una nueva carpeta fiscal, esta vez contra Santiago Peña Palacios, presidente de la República del Paraguay cuya renuncia está firmada y pendiente de aceptación o rechazo. Esto deriva de las denuncias relacionadas al caso Ueno Bank presentadas en su contra.

Para esta investigación penal, Rolón asignó un equipo investigador conformado por los agentes fiscales Christian Benítez, Elena Fiore Franco, Silvia González Véster, bajo la coordinación de la fiscala adjunta Nancy Salomón, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.

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El documento fiscal señala que la resolución se tomó a los efectos de investigar los hechos puestos a conocimiento de la institución, a través de escritos de la denuncia presentada el 22 de octubre de 2025 y la ampliación de esta, presentada ayer, por grupos de senadores y diputados, en contra de Santiago Peña Palacios, presidente de la República renunciante.

Ambos escritos de denuncia incorporan hechos relativos a la supervisión y resoluci6n de Ueno Bank SA, así como la colocaci6n de fondos públicos en dicha entidad bancaria, así como cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP) y de las entidades públicas depositantes.

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A todo esto, se suma, la denuncia presentada este jueves contra Santiago Peña, el vicepresidente Hércules Pedro Lorenzo Alliana Rodríguez, el ex ministro de Economía y Finanzas Carlos Baldovinos, autoridades y ex autoridades del Banco Central del Paraguay, del Instituto de Previsión Social (IPS) y de la secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la denuncia presentada por el ministro de Economía y Finanzas Óscar Lovera Chávez, respectivamente.

Hechos denunciados en contra de Santiago Peña

De acuerdo con la denuncia presentada a primera hora de este jueves, que amplía la ya presentada el 22 de octubre de 2025, contra el hasta ahora presidente de la República Santiago Peña, señala tres hechos nuevos, que se vinculan con la denuncia original sobre los intereses de Peña y su entorno con el grupo Ueno.

En tal sentido, se tiene que las autoridades del Banco Central del Paraguay, principalmente Carlos Carvallo, conocieron desde abril de 2026 los problemas de Ueno y a pesar de ello, no activaron a tiempo las herramientas legales para evitar la crisis que estalló esta semana.

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En cuanto a los depositantes públicos del IPS, de la Itaipú Binacional, de la Entidad Binacional Yacyretá, el Ministerio de Economía y otras entidades más, colocaron fondos del Estado en Ueno, por lo que los denunciantes solicitaron establecer, decisión por decisión, si el Estado es víctima o si actuaron en connivencia entre sí.

Refieren que con la intervención del BCP y la decisión de iniciar la resolución de Ueno Bank, “el riesgo se convirtió en perjuicio: los fondos públicos que superan la garantía del Fondo de Garantía de Depósitos (G. 228,3 millones por depositante) dependen ahora del balance de exclusión”.

Irregularidades de Ueno Bank y control a sus operaciones

En el escrito de denuncia se describen hechos registrados desde abril de 2026. Así, según el documento, el BCP detectó el 29 de abril, excesos de Ueno con empresas vinculadas desde enero de este año. Pero, en lugar de exigir el plan de regularización obligatorio y la multa, la Superintendencia de Bancos dio por encuadrado el banco, el 16 de junio, luego de la venta de cartera de tres empresas a Vinanzas SA, por US$ 74,4 millones, financiada por préstamos del propio Ueno.

Posteriormente, el 29 de junio la directora del BCP, Carmen Marín, advirtió un déficit de solvencia; el 10 de julio, el exgerente de Supervisión envió observaciones que no llegaron al Directorio; y el 5 de agosto el área técnica calificó la venta de «operación prohibida».

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Luego de lo registrado por el BCP, se inició un sumario recién el 24 de septiembre, 50 días después. Más tarde, el 7 de octubre, el presidente del BCP respondió al Senado que el exceso estaba subsanado, omitiendo los informes que decían todo lo contrario.

Y entre los meses de octubre y noviembre, Ueno captó dinero nuevo con campañas de reintegros de hasta el 50%, sin medida conocida del supervisor. Luego de esto, el 2 de noviembre se inició la resolución del banco; el 3 de noviembre renuncia el presidente del BCP, Carlos Carvallo.

El dinero de entidades en Ueno Bank y vínculos con Santiago Peña

La ampliación de la denuncia también hace mención a los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS). Al respecto, refiere el escrito que primero se rebajaron las reglas y después llegaron los fondos. El Consejo del IPS rebajó los requisitos de colocación de los recursos el 9 de noviembre de 023, pasando de un puntaje de mínimo de 65 a 60, y el 12 de noviembre de 2024, la calificación «A» y supresión del tope por patrimonio efectivo).

De esa manera, los fondos del IPS en Ueno pasaron de ser solo G. 80.000 millones en Crédito Depósito de Ahorro (CDEA) a más de G. 2 billones.

En cuanto a la Itaipú, Ueno no figuraba entre sus bancos en el año 2023; sin embargo, sus estados financieros de 2024 y 2025 dejaron de nombrar a los bancos depositarios mientras los fondos en bancos locales pasaban de US$ 57 millones a US$ 537 millones.

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En el año 2023, Santiago Peña declaró ser accionista de Ueno Holding por valor de G. 6.144 millones que luego fueron vendidas en abril de 2025, un CDA de G. 2.400 millones en Ueno y un bono de ITTI; su hermano, figura como socio de U Holding SARL, por medio de la cual el grupo controlaría Ueno.

En tanto que, Carvallo presidió Financiera Ueno hasta el 14 de agosto de 2023 y fue designado como presidente del BCP por el Ejecutivo. Entre 2024 y el 27 de octubre de 2026, Peña defendió públicamente al banco y afirmó que el BCP tenía «todas las herramientas» para supervisar las operaciones del mismo.

“Ueno Bank captó dinero nuevo hasta su último día de funcionamiento, con campañas de reintegros de hasta el 50% en compras. Es más, una de ellas pagaba hasta G. 600.000 por mantener G. 10 millones durante apenas dos días: un banco sano no paga eso, pese a estos anuncios el supervisor no movió un dedo”, señala la denuncia.

“La información estaba en casa. Los estados financieros que empresas del grupo presentaron a la Superintendencia de Valores, que forma parte del BCP, contenían hojas ocultas con préstamos de Ueno al grupo y con al menos 36 sociedades del grupo, frente a las cinco que Ueno declaraba como vinculadas”, enfatizan en la denuncia.