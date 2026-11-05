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Política
05 de noviembre de 2026 - 17:51

Miembro de Tribunal de Conducta de la ANR pide la expulsión de Peña

Santiago Peña, sentado en traje oscuro y camisa blanca, firma documentos con expresión concentrada en un entorno gubernamental.
Santiago Peña en el momento de firma su renuncia al cargo de presidente de la República del Paraguay.Gentileza/Presidencia de la República del Paraguay

Sergio González, miembro del Tribunal de Conducta de la ANR, solicitó la expulsión de Santiago Peña del padrón por el escándalo de Ueno Bank. Advirtió que la crisis pone en riesgo los ahorros y la confianza institucional.

Por Martín Riveros
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El miembro titular del Tribunal de Conducta de la Asociación Nacional Republicana (ANR) Sergio Fabián González Escobar, remitió una nota dirigida al titular de este órgano partidario, abogado Gustavo Cazal, en la cual solicita “la apertura de una investigación preliminar” sobre las actuaciones del afiliado Santiago Peña Palacios, así como las de “otros afiliados que pudieran estar vinculados con los acontecimientos que afectan actualmente al sistema económico, bancario y financiero de nuestro país”, en alusión a la caída de Ueno Bank, entonces propiedad de los exsocios comerciales de Santiago Peña.

En su nota, solicita que se analice la eventual responsabilidad disciplinaria de Santiago Peña Palacios, “en su condición de afiliado y presidente de la República, respecto de sus actuaciones y eventuales responsabilidades relacionadas con los hechos que motivan esta presentación”.

Refiere que los miembros del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), en caso de que sean afiliados a nuestra nucleación política, cuyas actuaciones u omisiones pudieran guardar relación con los acontecimientos denunciados.

Agrega que “los miembros del Directorio de Ueno Bank, en caso de que sean afiliados al Partido Colorado, a efectos de determinar si sus actuaciones pudieran constituir faltas contempladas en las normas de conducta partidaria”.

Señala que “esta solicitud responde a la profunda preocupación que generan los acontecimientos relacionados con el sistema bancario y financiero nacional, cuyas consecuencias están afectando a miles de compatriotas, poniendo en riesgo sus ahorros, su tranquilidad económica y la confianza de la ciudadanía en las instituciones”.

El Tribunal de Conducta de la ANR eligió al Gustavo Cazal Riego como presidente; a Nidia López como vicepresidente y a Bruno Ramírez Palumbo (secretario administrativo). (Foto Gentileza)
El Tribunal de Conducta de la ANR es presidido por Gustavo Cazal Riego (1° de la izq.).

Lea más: Renunció Santiago Peña: la caída del Presidente por el caso Ueno Bank

“Entiendo que nuestra organización política no puede permanecer indiferente ante situaciones de semejante trascendencia. Quienes forman parte de sus filas y ejercen responsabilidades públicas o institucionales deben estar sujetos a los principios de honestidad, transparencia, responsabilidad y compromiso con la ciudadanía”.

El exliberal Peña se afilió en octubre de 2016

Peña se afilió a fines de octubre de 2016, en una recordada convención colorada. En ese entonces el presidente renunciante, era afiliado al PLRA.

Según los antecedentes, Peña dejó un almuerzo familiar para correr presuroso para afiliarse y evitar la destitución del cargo de ministro de Hacienda. El pedido de remoción lo solicitó el entonces convencional Richard Gómez. El otro ministro del Interior del entonces presidente Horacio Cartes, Francisco de Vargas, fue destituido del cargo.

Lea más: Ueno Bank: cómo cobrar la garantía, cuánto podés recibir y qué bancos están habilitados

Miembros Titulares del Tribunal de Conducta de la ANR

  • Gustavo Cazal (Presidente)
  • Sergio Fabián González
  • Nidia López
  • Antonio Ibáñez
  • Nelly Belén Servín

Miembros Suplentes

  • Raúl Daniel Ramírez
  • Rubén Darío Frutos
  • Pablo Morínigo Cáceres
  • Pedro Farías
  • Carlos Alberto Santacruz

martin.riveros@abc.com.py

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