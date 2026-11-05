Juicio político contra Santiago Peña: Reaparece Nenecho y habla de “justicia divina”

El exintendente de Asunción Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) reapareció este jueves en la Junta de Gobierno de la ANR durante el seguimiento al juicio político que enfrenta el presidente Santiago Peña, cuya renuncia analiza actualmente el Congreso de la Nación tras las sucesivas crisis políticas y financiera ocasionada por la clausura de Ueno Bank.

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Tras su salida del local partidario, Rodríguez se pronunció en su cuenta de la red social X (ex-Twitter), calificando la crisis del Ejecutivo como “justicia divina” y afirmando textualmente que “la ingratitud y la traición se pagan caro”, al tiempo de sostener que saldrá a la luz la verdad sobre su salida del municipio capitalino.

En su mensaje digital, el exjefe comunal arremetió directamente contra Carlos Pereira, exinterventor municipal, designado por Peña, cuestionando su paso por el Consejo del IPS y sus asesoramientos financieros vinculados a Ueno Bank para intentar desacreditar el lapidario informe técnico que documentó las graves irregularidades administrativas cometidas durante su administración al frente de la comuna.

Indignación ciudadana en redes sociales contra Nenecho Rodríguez

La reaparición y el pronunciamiento público de Óscar Rodríguez generaron de manera inmediata una ola de reacciones y una indignación masiva por parte de los usuarios en la plataforma X, quienes cuestionaron de forma directa y frontal la autoridad moral del exjefe comunal para emitir juicios sobre supuestos actos de corrupción gubernamental o traición política.

Entre los ejes principales de reclamo ciudadano, los internautas cuestionaron el destino de los G. 512.000 millones de los bonos G8, desviados durante su gestión. Nicolino Formichelli le señaló “Vos ko en la municipalidad de Asunción debes 500.000 millones de guaraníes”, José Martínez M. preguntó “¿Dónde están los 500.000 millones” y Hugo Barreto sentenció “Fundiste una capital de un país”.

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Numerosos mensajes publicados en la red social apuntaron a la imperiosa necesidad de que la “justicia terrenal” actúe con absoluta firmeza y derive en procesos judiciales con condenas de prisión efectiva: Diego Azote le advirtió: “La justicia terrenal también te va llegar a vos leka”. Kevin Alzueta le escribió: “Calenta que muy pronto será tu turno! Basura!!”; y Diego Torres reclamó: “Tenés que devolver lo robado e irte a la cárcel vos también”.

La Justicia Divina siempre llega!! La Ingratitud y la Traición se paga caro! Ahora la verdad va ir saliendo a luz, de la forma asquerosa que me jugaron sucio para sacarme de la Municipalidad!! Hoy mi corazón respira con paz! Siempre dije que Dios y el tiempo me iban a hacer… — Nenecho Rodríguez (@nenechopy) November 5, 2026

Entre las respuestas de la ciudadanía tampoco faltaron los señalamientos directos sobre cuestiones de índole personal y su comportamiento público. Lucía AM le recriminó: “Es mejor que te ahorres los comentarios y quedarte callado, porque si no fuese por los otros bandidos que están en el poder y te encubrieron, ya ibas a estar preso”, y Rodol Rojas le cuestionó: “Podías haber pasado tranquilamente bajo el radar estos días y decidiste hacer la cosa más estúpida posible: abrir la boca”.

Antecedentes de gestión, bonos G8 y causas penales en la Municipalidad de Asunción

Óscar “Nenecho” Rodríguez, exintendente de Asunción, formalizó su renuncia el pasado 22 de agosto de 2025 ante la inminencia de su destitución en la Junta Municipal y la presentación oficial del contundente informe técnico sobre su gestión elaborado por el equipo de intervención encabezado por Carlos Pereira, tras meses de cuestionamientos ciudadanos y denuncias formales.

El interventor presentó un documento técnico de casi 20.000 páginas donde documentó que, mediante “terribles prácticas ilegales” como la implementación de una “cuenta única”, la administración de Rodríguez desvió G. 512.000 millones provenientes de los bonos G8 emitidos en 2022, recursos financieros que debían ser destinados exclusivamente a obras de infraestructura urbana y que terminaron cubriendo gastos corrientes y salarios.

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Sobre la gestión administrativa y financiera de Rodríguez pesan actualmente al menos ocho causas penales abiertas en el ámbito judicial, destacándose entre ellas la elevación formal a la etapa de juicio oral y público por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza en el marco de la investigación denominada causa de los “detergentes de oro”.

La administración municipal encabezada por Rodríguez contó de manera sistemática con el apoyo político incondicional de 14 concejales cómplices, incluido su sucesor en el cargo Luis Bello, quienes aprobaron sistemáticamente los balances de 2023, 2024 y 2025 pese a las denuncias periodísticas de ABC, la confirmación técnica de la Contraloría General de la República y los lapidarios resultados de la intervención oficial.