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Política
05 de noviembre de 2026 - 14:54

Pedirán sesión urgente: en Senado, el consenso es seguir el juicio político a Peña y que no tenga impunidad

Fotografía de archivo del 5 de octubre de 2026 que muestra al presidente de Paraguay, Santiago Peña, durante la presentación de la nueva familia de billetes de Paraguay, en Asunción (Paraguay). Peña renunció este jueves, poco antes de ser sometido a un juicio político en el Congreso, en medio de la tormenta desatada por la intervención de Ueno bank, una entidad privada a la que ha sido vinculado y que durante su gestión recibió millonarios recursos de entidades públicas. EFE/ Juan Pablo Pino / ARCHIVO
Fotografía de archivo del 5 de octubre de 2026 que muestra al presidente de Paraguay, Santiago Peña, durante la presentación de la nueva familia de billetes de Paraguay, en Asunción (Paraguay). Peña renunció este jueves, poco antes de ser sometido a un juicio político en el Congreso, en medio de la tormenta desatada por la intervención de Ueno bank, una entidad privada a la que ha sido vinculado y que durante su gestión recibió millonarios recursos de entidades públicas. EFE/ Juan Pablo Pino / ARCHIVO Juan Pablo Pino

La Cámara de Senadores tiene el consenso en seguir el proceso de juicio político al presidente Santiago Peña, acorralado por la caída de Ueno Bank. Por unanimidad, en Diputados aprobó el libelo con 78 votos. El senador Ever Villalba (PLRA) señaló que solicitarán sesión urgente porque “la gente espera” que el mandatario responda ante la Justicia.

Por ABC Color
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Al término de las reuniones de bancadas en la Cámara Alta, el líder de la bancada oficialista (ANR), Natalicio Chase y el senador Ever Villalba (PLRA) anunciaron que hoy, a las 17:00, se prevé la sesión extraordinaria del Senado para tratar la renuncia del presidente Santiago Peña, quien dio el paso al costado, acorralado ante la severa crisis de Ueno Bank, intervenido por el Banco Central del Paraguay (BCP).

El senador y líder de la bancada colorada oficialista, Natalicio Chase, confirmó que en una sesión extraordinaria, prevista a las 17:00, la Cámara Alta tratará la renuncia de Peña. Indicó que luego, el Senado, debe analizar si rechaza o no. Indicó que la Cámara tiene que seguir el proceso constitucional, al ser consultado sobre el juicio político.

En tanto, el senador Ever Villalba (PLRA) dijo que el consenso es seguir el proceso de juicio político a Peña. Señaló que la gente espera que el mandatario renunciante responda ante la justicia.

Un dato no menor es que si el Congreso acepta la renuncia, Peña tendrá fueros y podrá eludir la Justicia. En cambio, si es destituido, podrá someterse al proceso judicial.

Por su parte, Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) aseveró que la ciudadanía espera que Peña sea procesado y no se escapa del país con el dinero de la gente.

Lea más: Diputados aprueban juicio político contra Santiago Peña pese a su renuncia

Renuncia de Peña

Santiago Peña presentó esta tarde su renuncia al cargo. La decisión llega tres días después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) dispusiera la resolución de Ueno Bank y horas más tarde de que la oposición presentara el libelo acusatorio en su contra.

“Queridos compatriotas, hoy me dirijo a ustedes en uno de los momentos más difíciles de mi vida. Con el corazón puesto en el Paraguay y con la convicción de que nuestra República siempre debe estar por encima de cualquier persona o circunstancia”, dice en el escueto video grabado en la casa presidencial Mburuvicha Róga.

Lea más: Diputados: Colorados archivan juicio político contra el vicepresidente Alliana, en línea de sucesión

“He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas. Estoy convencido de que ningún cargo puede estar por encima del bienestar del Paraguay”, añadió a continuación.

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