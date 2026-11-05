Pedirán sesión urgente: en Senado, el consenso es seguir el juicio político a Peña y que no tenga impunidad

Al término de las reuniones de bancadas en la Cámara Alta, el líder de la bancada oficialista (ANR), Natalicio Chase y el senador Ever Villalba (PLRA) anunciaron que hoy, a las 17:00, se prevé la sesión extraordinaria del Senado para tratar la renuncia del presidente Santiago Peña, quien dio el paso al costado, acorralado ante la severa crisis de Ueno Bank, intervenido por el Banco Central del Paraguay (BCP).

El senador y líder de la bancada colorada oficialista, Natalicio Chase, confirmó que en una sesión extraordinaria, prevista a las 17:00, la Cámara Alta tratará la renuncia de Peña. Indicó que luego, el Senado, debe analizar si rechaza o no. Indicó que la Cámara tiene que seguir el proceso constitucional, al ser consultado sobre el juicio político.

En tanto, el senador Ever Villalba (PLRA) dijo que el consenso es seguir el proceso de juicio político a Peña. Señaló que la gente espera que el mandatario renunciante responda ante la justicia.

Un dato no menor es que si el Congreso acepta la renuncia, Peña tendrá fueros y podrá eludir la Justicia. En cambio, si es destituido, podrá someterse al proceso judicial.

Por su parte, Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) aseveró que la ciudadanía espera que Peña sea procesado y no se escapa del país con el dinero de la gente.

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Renuncia de Peña

Santiago Peña presentó esta tarde su renuncia al cargo. La decisión llega tres días después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) dispusiera la resolución de Ueno Bank y horas más tarde de que la oposición presentara el libelo acusatorio en su contra.

“Queridos compatriotas, hoy me dirijo a ustedes en uno de los momentos más difíciles de mi vida. Con el corazón puesto en el Paraguay y con la convicción de que nuestra República siempre debe estar por encima de cualquier persona o circunstancia”, dice en el escueto video grabado en la casa presidencial Mburuvicha Róga.

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“He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas. Estoy convencido de que ningún cargo puede estar por encima del bienestar del Paraguay”, añadió a continuación.