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Política
05 de noviembre de 2026 - 14:05

Renuncia de Peña: “Es más sano que se acepte y que se termine ahí el proceso”, afirma Chase

El Senado tiene en sus manos la decisión que marcará el desenlace de la crisis política. Natalicio Chase explicó qué consecuencias tendría rechazar la dimisión de Santiago Peña y por qué considera conveniente aceptarla.

Por ABC Color
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Paraguay atraviesa una de las mayores crisis políticas de los últimos tiempos. En medio de un escenario de alta incertidumbre, el presidente Santiago Peña presentó su renuncia al cargo antes de ser sometido al juicio político impulsado en su contra por la casi totalidad de los legisladores, debido a sus vínculos con el caso Ueno Bank.

En declaraciones a ABC Color, el senador Natalicio Chase habló sobre un proceso que se llevará a cabo al recibir el documento oficial que ya ingresó al Senado y explicó los motivos por los cuales la Cámara Alta se perfila a aceptar la dimisión del mandatario para cerrar rápidamente el trámite.

Lea más: Jubilados de IPS exigen responsabilidades políticas al gobierno de Santiago Peña

Santiago Peña en una foto de archivo.
Santiago Peña en una foto de archivo.

El legislador señaló que rechazar la renuncia implicaría activar un juicio político formal que podría extenderse hasta por cinco sesiones, recordando además las sanciones internacionales que sufrió el país tras el último procedimiento de este tipo.

El procedimiento en el Congreso

Sobre los pasos a seguir, Chase consideró que “es más sano que se acepte la renuncia y que se termine ahí el proceso”, evitando así un desgaste institucional mayor y ajustándose a los reglamentos vigentes.

Legisladores en sesión extraordinaria tratan juicio político al presidente de la República.
Legisladores en sesión extraordinaria tratan juicio político al presidente de la República.

Respecto a eventuales derivaciones judiciales para los involucrados en el caso, el parlamentario aclaró que en el Senado nunca se ha rechazado un pedido de desafuero y enfatizó que, de existir causas pendientes, “deberán someterse a la Justicia como a cualquier otro senador que le ha tocado”.

Chase remarcó que la postura de la bancada es estrictamente institucional y orientada a la transición formal: “Nosotros vamos a limitarnos al trabajo legislativo aceptando la renuncia y tomando juramento”.

Pasos para la sucesión presidencial

Para completar el trámite constitucional de sucesión, el Poder Legislativo fue convocado durante la tarde con el objetivo primordial de tratar y aprobar de inmediato la dimisión presentada por el jefe de Estado.

Lea más: Juicio político: Peña “debe irse porque se ha perdido la confianza en él”, dice la oposición

Imagen sin descripción

Posteriormente, la Comisión Bicameral se reunirá formalmente para elegir y tomar juramento a las autoridades que asumirán la Presidencia y Vicepresidencia de la República.

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