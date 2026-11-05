Senadores colorados adelantan que rechazarán eventual renuncia de Peña e insistirán en juicio

Ante una posible presentación de renuncia del Presidente de la República, Santiago Peña, que enfrenta un juicio político tras la crisis financiera generada por la situación de Ueno Bank, perteneciente al Grupo Vázquez, del que Peña era accionista, senadores colorados se anunciaron su rechazo.

El presidente del Partido Colorado y quien fue el mentor y padrino político de Peña, Horacio Cartes, adelantó su postura de apoyar el juicio político y posteriormente se reunió con legisladores y miembros de la agrupación política en la Junta de Gobierno.

Gustavo Leite, senador colorado, dijo que “estamos acompañando la postura del presidente del Partido, eso quiere decir que si el presidente Peña nos hace llegar su renuncia, seguiremos adelante con el trámite del juicio político”.

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Carlos Núñez también apoya juicio político

Por su parte, el senador colorado Carlos Núñez Agüero contó que el presidente de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez, va a convocar para las 14 una sesión extraordinaria para tratar el juicio político a Peña.

“Apoyar el juicio político, no la renuncia, la renuncia no, solamente de Peña. Si es que se aprueba la renuncia el sigue gozando de inmunidad y entonces no va a pagar ante la justicia su culpabilidad. Se va a rechazar en el Senado”, refirió sobre su postura.