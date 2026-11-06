Abogados de Santiago Peña no demostraron nada para frenar el juicio político, dice Celeste Amarilla

La segunda sesión del tratamiento del juicio político a Santiago Peña, presidente de la República, se realizó esta tarde, donde se presentaron sus abogados defensores Ricardo Preda y Adolfo Ferreiro.

Si bien Peña primero se mostró desafiante y anunció que se iba a presentar para ejercer su defensa, finalmente no se presentó. El mandatario presentó su renuncia ayer por el caso del banco de sus exsocios comerciales, Ueno Bank, pero la misma fue rechazada. Se generó una crisis financiera tras la aplicación por parte del Banco Central del Paraguay (BCP) de un procedimiento de resolución tras constatar una insuficiencia en su índice de solvencia, lo que generó la paralización de 3.000.000 de cuentas.

La senadora del PLRA, Celeste Amarilla consideró una “lástima” que no se presentó el mandatario, ya que era una oportunidad que él tenía, incluso un privilegio, tal como dijo su abogado, para poder a defenderse.

“Hay un pueblo dañado, hay indicios serios de gobernar en beneficio propio de Santi Peña y en gobernar en beneficio de sus amigos, él no puede separarse de esa conexión de (Carlos) Carvallo (expresidente del BCP), Fernández Valdovinos (exministro de Economía), el yerno, el hijo y él tenía que venir acá a explicar eso. La verdad que tanto Adolfo como Preda brillantes, picadillo hicieron el libelo, pero eso no obsta de la presunción grave que tenemos todos de que él le nombró a Carvallo. Los abogados lo que dicen es, ‘no, pero la responsabilidad es de Carvallo’, pero quien le nombró, quien le cree que él no le dijo a Carvallo ‘hace esto o lo otro’”, refirió.

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Celeste apunta al fiscal general del Estado

La senadora aclaró que en ningún momento defendió, a Santiago Peña, solamente se posicionó a favor de que ejerza su defensa. “Estoy con el juicio político, estamos ya en medio del juicio político y esto tiene que terminar en destitución”, aseguró.

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“Acá hay una sola cosa que no se discute y en la que estamos todos de acuerdo, él nombró a esa gente, él hizo hacer las leyes, acá le votaron y luego resultó en este monstruo que fue Ueno”, agregó.

Además, apuntó al Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, ya que recordó que desde el Congreso Nacional siempre denunciaron a Peña y al banco Ueno y criticó que los abogados del mandatario ataquen al “abuso de mayorías” cuando la bancada de Honor Colorado siempre se ufanaron de su “tramperío y su mayoritarismo”.

Recordó la denuncia contundente firmada por varios senadores que se presentó a la Fiscalía en octubre del año pasado.

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“Y ahora gua’u le imputó, porque claro, ahora ya del árbol caído, pero por qué no investigó ya la Fiscalía. Pero si el señor Fiscal General, inútil, hubiera tomado ya esa denuncia que se hizo desde acá, desde la oposición en octubre, esto no estábamos viviendo y Peña iba a estar preso. Ahora es contra el fiscal”, afirmó.

Insistió en que pese a que los abogados trataron el libelo acusatorio de que estaba mal, de que era pererî (débil o sin fuerza), no demostraron en ningún momento que Santiago Peña no le nombró a Carvallo, no le nombró a Fernández Valdovinos, o no cambió las leyes.