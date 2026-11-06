Juicio político: el perfil de los fiscales acusadores de Santiago Peña

El proceso de juicio político que se desarrolla contra el presidente Santiago Peña (ANR) prosigue con la presentación de la acusación ante los senadores.

En ese contexto, la Cámara de Diputados tras la aceptación del libelo acusatorio designó a ocho legisladores para ser los fiscales acusadores.

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Uno a uno, quiénes son los fiscales acusadores de Santiago Peña

Rocío Vallejo (PPQ), doctora en derecho, es la que encabeza la lista de fiscales acusadores en representación de la Cámara Baja. Vallejo lleva su segundo periodo como diputada con destacada gestión y en especial, con una defensa férrea a la democracia.

Raúl Benítez (Independiente), ingeniero electromecánico, está en su primer periodo legislativo. Benítez marcó presencia en la lucha social como vocero del movimiento estudiantil “Una No te calles”.

Mauricio Espínola (ANR- Añetete), se desempeñó como secretario privado del ex-presidente Mario Abdo Benítez y desde su llegada a la Cámara Baja mantuvo una postura crítica con el gobierno cartista. Fue uno de los principales denunciantes sobre la concentración de recursos estatales en Ueno Bank.

Rodrigo Blanco (PLRA), de profesión abogado y fue representante de la Cámara Baja ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado (JEM) y en el pasado fue tildado de liberocartista por sus posturas legislativas.

Adrián “Billy” Vaesken (PLRA), de profesión abogado, con notable gestión opositora en su primer periodo. Fue concejal departamental de Central, donde denunció las desprolijidades cometidas por el condenado gobernador cartista Hugo Javier González (ANR-HC).

Pedro Gómez (PLRA), de profesión abogado, se encuentra en su primer periodo parlamentario y su gestión legislativa está marcada por su postura opositora y combativa al cartismo .

Carlos Núñez Salinas (ANR-FR), máster en Administración, actualmente se encuentra en su tercer periodo como diputado. Estuvo salpicado en un caso de contrabando, pero fue sobreseído en el 2019. En este periodo ingresó siendo colorado disidente, pero al poco tiempo pasó a carpas cartistas hasta hace unos meses cuando volvió al movimiento Fuerza Republicana.

Luis Federico”Freddy” Franco Alfaro (PLRA): Contador de profesión, diputado por el deparatamento de Central. Mantuvo una posturas firmes contra el cartismo en varios proyectos de ley. Es hijo del expresidente Federico Franco y la senadora Emilia Alfaro.

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Peña debe presentar su defensa el viernes a las 10

De esta manera tres liberales, dos colorados, una del Partido Patria Querida y un diputado independiente presentaron ante los senadores las cinco causales para proseguir con el juicio al mandatario.

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El titular del Congreso Nacional Basilio “Bachi” Núñez convocó para el viernes a las 10:00 para que Santiago Peña presente su defensa.