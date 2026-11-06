Comerciantes de San Lorenzo se manifestaron ante la caída del 80% de las ventas

Comerciantes de San Lorenzo realizaron una manifestación pacífica en la intersección de las calles General Caballero y Julia Miranda Cueto para expresar su preocupación por la crisis financiera que afecta a los consumidores y que repercute directamente en la actividad comercial.

La movilización fue convocada por la Cámara de Comercio e Industrias de San Lorenzo, ante las dificultades que enfrenta el sector para concretar operaciones comerciales y la incertidumbre generada por la situación de ueno bank.

La manifestación se desarrolló bajo la consigna “Unidos por el comercio, en defensa del trabajo y la inversión”.

La presidenta del gremio, abogada Laura Liza Alfonzo, había advertido que las ventas experimentaron una caída del 80 % en los últimos días. Explicó que la dependencia de las transferencias bancarias y otros medios de pago digitales dificulta las operaciones cuando los consumidores no pueden disponer de sus fondos.

“Si un comerciante vendía G. 1 millón por día, hoy la venta solo es de G. 200.000”, había señalado Alfonzo al describir el impacto de la situación en los establecimientos comerciales.

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Principales reclamos de los comerciantes damnificados por el esquema de ueno bank

Durante la movilización, los comerciantes plantearon una serie de exigencias dirigidas a las autoridades. Entre los principales reclamos se encuentra la rápida devolución de los ahorros a todas las personas afectadas por ueno bank.

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También solicitaron el cese de las que consideran excesivas exigencias impositivas, laborales y administrativas que recaen sobre el sector comercial.

Asimismo, reclamaron seguridad jurídica para quienes invierten, trabajan y generan empleo, además de contraprestaciones y servicios adecuados por parte del Estado, en correspondencia con el pago de los impuestos.

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Los comerciantes expresaron su preocupación por el impacto de la crisis en los últimos meses del año, periodo en el que habitualmente esperan un repunte de las ventas para afrontar compromisos económicos, el pago de aguinaldos y los gastos propios de las fiestas.

El gremio señala la necesidad de trabajar en estrategias conjuntas que permitan recuperar el movimiento comercial y sostener las fuentes laborales en la ciudad.