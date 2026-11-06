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Política
06 de noviembre de 2026 - 19:34

Nuevo presidente: Pedro Alliana jura ante el Congreso Nacional

Pedro Alliana asumirá esta tarde la Presidencia de la República hasta el 15 de agosto de 2026. EFE/ Juan Pablo Pino
Pedro Alliana asumirá esta tarde la Presidencia de la República hasta el 15 de agosto de 2026. EFE/ Juan Pablo Pino Juan Pablo Pino

El vicepresidente Pedro Alliana (52) asume esta noche como el presidente de la República 52° de la historia del país y el 11° de la era democrática. El político pilarense asumirá el reto de “ordenar la casa” ante descalabro de su sucesor, el destituido Santiago Peña, que hundió su gobierno por su vínculo con Ueno Bank.

Por ABC Color
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Hércules Pedro Lorenzo Alliana Rodríguez (52) político colorado y de pasado en el Partido Encuentro Nacional (PEN) asume esta noche como el presidente de la República 52° de la historia del país y el 11° de la era democrática.

Alliana, gobernador de Ñeembucú y expresidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), asumirá esta noche en una sesión bicameral, como nuevo mandatario para cumplir el periodo constitucional hasta el 15 de agosto de 2028.

El vicepresidente asumirá el máximo cargo en sustitución del destituido presidente de la República, Santiago Peña, quien fue destituido por unanimidad en las cámaras de Diputados y Senadores, en un juicio político por mal desempeño de funciones.

El descalabro de Ueno Bank, intervenido por el Banco Central del Paraguay (BCP), por varias anomalías, como transferencias de recursos a entidades financieras que golpearon su liquidez.

A Alliana le toca una tremenda responsabilidad de “arreglar la casa” ante la situación penosa y desesperada en quedaron miles de clientes de Ueno, que esperan recuperar sus ahorros.

Luego del juramento en la Bicameral del Congreso, Alliana se trasladará a Palacio de López para firmar su primer decreto que designación del ministro de Interior y otros secretarios de Estado.

Pedro Alliana y Fabiana Souto en una visita en el interior del país. (Foto de archivo).
Pedro Alliana y Fabiana Souto en una visita en el interior del país. (Foto de archivo).

Lea más: Los senadores que votaron por la condena de Santiago Peña por mal desempeño de funciones

¿Quién es Alliana?

Nació en Pilar el 19 de febrero de 1974, en Pilar, Ñeembucú. Está casado con Fabiana María Souto, actual diputada (ANR). Tiene cuatro hijos. Cuenta con estudios primarios y secundarios concluidos. Es Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma San Sebastián (cursado entre 2014 y 2017, con tesis defendida en 2018), título reconocido por el MEC y el CONES.

Lea más: Caso Ueno Bank: buscaban documentos en una mansión de Miguel Vázquez y César Astigarraga en Altos

Trayectoria política y cargos públicos

  • Candidato a Intendente de Pilar: (Período 2006–2010, perdió ante Carlos Silva (PLRA).
  • Gobernador del Departamento de Ñeembucú: (2008–2013)
  • Diputado Nacional por Ñeembucú: (2013–2018 y reelecto para 2018–2023)
  • Presidente de la Cámara de Diputados de Paraguay: (2019–2022, ejerciendo tres mandatos consecutivos)
  • Presidente de la Asociación Nacional Republicana (Partido Colorado): (2015–2023)
  • Vicepresidente de la República del Paraguay: Electo en los comicios del 30 de abril de 2023 junto a Santiago Peña, asumiendo el cargo el 15 de agosto de 2023.

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