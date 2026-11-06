ABC
6 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Negocios
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
Ancho Perfil
ABC Cardinal AM de 16:00 a 17:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
ABC Negocios
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
34º
Ahora
ver más
34º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
17º
Máx
29º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
27º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
32º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Policiales
06 de noviembre de 2026 - 17:34

Caso Ueno Bank: buscaban documentos en una mansión de Miguel Vázquez y César Astigarraga en Altos

César Manuel Astigarraga Lambaré, con camiseta negra y barba, sostiene un micrófono mientras habla en un espacio con plantas.
César Manuel Astigarraga Lambaré, uno de los imputados por el caso Ueno Bank.Gentileza

El Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional (PN) allanaron hoy viernes una mansión que aún está en construcción, en un condominio de lujo de Altos, perteneciente a los empresarios Miguel Vázquez, preso en Tacumbú, y César Astigarraga, imputado pero libre.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El allanamiento por el caso Ueno Bank se llevó a cabo en el condominio de lujo Aqua Village, en la ciudad de Altos, departamento de Cordillera.

Lea más: Video: Fiscalía allana lujoso barrio cerrado de Altos e incauta bienes en caso Ueno Bank

El procedimiento fue encabezado por la fiscala Yeimy Rossana Adle Monges, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, y ejecutado por policías de la Dirección Contra el Crimen Organizado y de la Dirección Contra Hechos Punibles Económicos y Financieros.

La intervención principal se llevó a cabo en un terreno en el que aparentemente hasta hace pocos días se estaba construyendo una mansión. Las obras pararon supuestamente luego de que estallara el escándalo financiero por el presunto desvío de fondos públicos a través del banco Ueno Bank.

Peña Palacios en traje oscuro y Vázquez Villasanti de espaldas, ambos en un ambiente oscuro y decoraciones luminosas.
El ahora encarcelado Federico Miguel Vázquez Villasanti y el hasta ahora presidente de la República Santiago Peña Palacios.

De hecho, la propiedad allanada sería del dueño del banco, Federico Miguel Vázquez Villasanti, de 36 años, imputado y preso en el Centro Nacional de Prevenidos del barrio Tacumbú de Asunción, y de uno de sus principales socios comerciales, César Manuel Astigarraga Lambaré, de 39 años, imputado pero aún en libertad por el mismo caso.

¿Documentación de Ueno Bank oculta en contenedores en Altos?

La información que manejaba la comitiva era que en unos contenedores depositados en la propiedad podría haber elementos informáticos y documentos importantes, pero solo encontraron algunos mobiliarios viejos y otros artículos en desuso.

Dos hombres de ropa oscura revisan un contenedor desordenado, rodeado de vegetación y un campo de juego.
Agentes policiales buscan evidencias del caso Ueno en un contenedor durante el allanamiento realizado hoy en Altos.

Vázquez es señalado como el cabecilla de la organización que provocó un agujero de unos 850 millones de dólares al Estado, al captar fondos públicos con la presunta complicidad de funcionarios del Gobierno.

El aún presidente de la República, Santiago Peña Palacios, era precisamente uno de los accionistas del banco.

Astigarraga, en tanto, era el principal referente del Grupo Vázquez en el ámbito tecnológico y encargado de desarrollar y dirigir varias de los emprendimientos que supuestamente se usaron para mover la plata obtenida de manera irregular.

Cuatro policías en camiseta negra y azul, revisando documentos en un entorno de construcción con paredes de metal.
Policías de las direcciones de Crimen Organizado y Económicos y Financieros en el allanamiento a la mansión en construcción perteneciente a Miguel Vázquez y César Astigarraga, en Altos.

Los investigadores también catearon hoy una residencia del mismo complejo Aqua Village, en la que vivía Miguel Ángel Almada Frutos, de 49 años, imputado y preso en la penitenciaría regional Emboscada Antigua.

Almada, de hecho, había sido capturado el martes 4 de noviembre pasado, cuando salía de dicho condominio.

Artículos relacionados

Allanamiento de comitiva fiscal en Aqua Village.
Nacionales
Video: Fiscalía allana lujoso barrio cerrado de Altos e incauta bienes en caso Ueno Bank
Ver más

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: incautan yate de lujo y avioneta de Miguel Vázquez
Ver más
02
Política
Visible cambio de postura de Peña sobre plazos en juicio político
Ver más
03
Nacionales
¿La maldición del Caprice blanco? Los presidentes de Paraguay que no lo usaron y no terminaron su mandato
Ver más
04
Política
Así reaccionan los países de la región ante el juicio político a Santiago Peña
Ver más
05
Economía
BCP pone a circular el nuevo billete de G. 100.000: qué cambia y qué pasa con el anterior
Ver más

Te puede interesar