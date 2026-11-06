Caso Ueno Bank: buscaban documentos en una mansión de Miguel Vázquez y César Astigarraga en Altos

El allanamiento por el caso Ueno Bank se llevó a cabo en el condominio de lujo Aqua Village, en la ciudad de Altos, departamento de Cordillera.

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El procedimiento fue encabezado por la fiscala Yeimy Rossana Adle Monges, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, y ejecutado por policías de la Dirección Contra el Crimen Organizado y de la Dirección Contra Hechos Punibles Económicos y Financieros.

La intervención principal se llevó a cabo en un terreno en el que aparentemente hasta hace pocos días se estaba construyendo una mansión. Las obras pararon supuestamente luego de que estallara el escándalo financiero por el presunto desvío de fondos públicos a través del banco Ueno Bank.

De hecho, la propiedad allanada sería del dueño del banco, Federico Miguel Vázquez Villasanti, de 36 años, imputado y preso en el Centro Nacional de Prevenidos del barrio Tacumbú de Asunción, y de uno de sus principales socios comerciales, César Manuel Astigarraga Lambaré, de 39 años, imputado pero aún en libertad por el mismo caso.

¿Documentación de Ueno Bank oculta en contenedores en Altos?

La información que manejaba la comitiva era que en unos contenedores depositados en la propiedad podría haber elementos informáticos y documentos importantes, pero solo encontraron algunos mobiliarios viejos y otros artículos en desuso.

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Vázquez es señalado como el cabecilla de la organización que provocó un agujero de unos 850 millones de dólares al Estado, al captar fondos públicos con la presunta complicidad de funcionarios del Gobierno.

El aún presidente de la República, Santiago Peña Palacios, era precisamente uno de los accionistas del banco.

Astigarraga, en tanto, era el principal referente del Grupo Vázquez en el ámbito tecnológico y encargado de desarrollar y dirigir varias de los emprendimientos que supuestamente se usaron para mover la plata obtenida de manera irregular.

Los investigadores también catearon hoy una residencia del mismo complejo Aqua Village, en la que vivía Miguel Ángel Almada Frutos, de 49 años, imputado y preso en la penitenciaría regional Emboscada Antigua.

Almada, de hecho, había sido capturado el martes 4 de noviembre pasado, cuando salía de dicho condominio.