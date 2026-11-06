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Política
06 de noviembre de 2026 - 11:14

Senado declara nuevo cuarto intermedio y dilata definir prórroga solicitada por Peña

Basilio Gustavo Núñez Giménez en traje oscuro y corbata roja, sentado con teléfono, en ambiente institucional del Legislativo.
Basilio "Bachi" Núñez dialogando por teléfono mientas se desarrollaba la sesión, que otra vez quedó en cuarto intermedio.Fernando Romero

Sigue sin definición el pedido de prórroga de 72 horas solicitado por el presidente de la República, Santiago Peña a la Cámara de Senadores, luego de estos acordaran un nuevo cuarto intermedio hasta las 11:30. Se solicitó que él o su defensa se apersonen hasta la sede legislativa.

Por ABC Color
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Tras una breve deliberación, la Cámara de Senadores decidió un nuevo cuarto intermedio pero sin definir el pedido de prórroga de 72 horas solicitado por Santiago Peña para preparar su defensa ante el juicio político en su contra, tras haber designado esta mañana a los abogados Guillermo Preda y Adolfo Ferreiro como sus defensores.

El senador Ever Villalba (PLRA, Frente Radical) fue el que sugirió este cuarto intermedio, alegando querer cuidar el estado de derecho, planteando que cualquier solicitud que se haga a la Cámara juzgadora, debería de hacerla el procesado en persona o a través de sus abogados.

“Qquiero hacer una moción fundado en el debido proceso y cuidar las formas, mi posición es clara, invariable. Coincido con el que me antecedió en la palabra de que este jefe de la gavilla no puede durar ni un minuto más, pero hay que cuidar las formas del debido proceso”, comenzó diciendo Villalba.

El mismo argumento su pedido de prórroga de 30 minutos mencionando que la presidente recibió el pedido de Peña, pero a su criterio este es un “juicio oral y público, por lo tanto, el acusado o su representante debe comparecer en este espacio para plantear en todo caso”.

Villalba finalmente aclaró que este cuarto intermedio no tiene intención de dilatar el proceso, sino establecerle esta media hora para que Peña o sus abogados se presente, de lo contrario se prosigue con el proceso, que establece que en caso de que el acusado no pretenda ejercer su defensa, el juicio avanza igualmente.

“Yo propongo al pleno un cuarto intermedio de 30 minutos y en ese tiempo comuníquenle al acusado Santiago Peña Palacios de que debe comparecer él o sus representantes en este espacio y si no lo hace, designemos a un abogado que lo represente”, sugirió Villalba, cuya moción se aprobó..

El senador Derlis Maidana (ANR) por su parte mencionó directamente rechazar este pedido de Peña, señalando que la Resolución vigente establece que no se pueden presentar incidentes en el juicio político, pero finalmente ganó la moción de Villalba.

“La resolución 825 (de 2015) señala claramente que no se admitirán incidentes, recusaciones ni cuestiones de previo y especial pronunciamiento. Los plazos serán computados en horas y tendrán carácter perentorio e improrrogable”, comentó Maidana

Fundado en eso y remarcando que de ninguna manera implicaría una violación del debido proceso ya que todo está claramente reglamentado, pidió rechazar directamente el pedido de prórroga y proseguir, pero perdió.

La sesión deberá retomarse a las 11:30.

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