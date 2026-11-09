IPS: ¿En qué banco cobrarán los jubilados afectados por Ueno Bank?

En medio de una profunda turbulencia institucional y financiera provocada por la intervención y caída de Ueno Bank —la entidad privada a través de la cual se procesaba el pago a unos 32.000 jubilados y pensionados—, el Instituto de Previsión Social (IPS) oficializó este lunes las gestiones de emergencia para garantizar la acreditación de los haberes corrientes de noviembre y del beneficio anual adicional (aguinaldo), previsto inalterablemente para el martes 17 de noviembre.

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La crisis, que desató un fuerte impacto operativo en el principal sistema de seguridad social del país, obligó a la administración central a coordinar una migración masiva de cuentas y a rediseñar los canales de atención ciudadana para evitar la incertidumbre de miles de adultos mayores que dependen exclusivamente de estos ingresos mensuales.

Reorganización bancaria: ¿Cómo saber en qué banco cobrarán sus haberes?

Desde el IPS se comunicó esta tarde que por estrictas instrucciones del presidente del IPS, Derlis León, se dispuso la asignación automática de nuevas entidades bancarias a la totalidad del universo de beneficiarios que operaban con Ueno Bank.

Sin embargo, debido a que en los últimos días se recibió masivas solicitudes de los jubilados en oficinas del seguro social, el cambio de entidad bancaria se regirá por un calendario:

Presentadas hasta el 5 de noviembre: Serán procesadas íntegramente para el desembolso del 17 de noviembre, tanto del salario mensual como del aguinaldo, en la entidad que ya fue elegida por el asegurado.

Presentadas después del 5 de noviembre: Los haberes de noviembre y el aguinaldo se acreditarán indefectiblemente el 17 de noviembre en el banco asignado automáticamente por el IPS. La modificación solicitada por el jubilado recién cobrará vigencia a partir del ciclo de pagos correspondiente al mes de diciembre.

Los jubilados que no se presentaron al IPS a solicitar un cambio de banco, serán asignados automáticamente a nuevas entidades bancarias y, dependerá el jubilado si desea cambiar de banco posteriormente.

IPS habilita canales de información oficiales para jubilados

Ante el temor colectivo y el desborde en las oficinas administrativas, el IPS habilitó una serie de plataformas de consulta directa para que los jubilados y pensionados puedan verificar el estado de sus cuentas y la nueva entidad asignada:

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Mi IPS Web: Ingresando de manera digital a la sección Jubilados, dentro de la pestaña Banco para el desembolso. Call Center Institucional: A través de las líneas gratuitas 0800 11 5000 y el 180 opción 5, operativas de 08:00 a 21:00. WhatsApp Oficial del IPS: Habilitado de forma permanente las 24 horas en el número 0962-152-152. Alertas directas (SMS y WhatsApp): El departamento de comunicaciones de la previsional anunció el envío masivo de mensajes de texto y notificaciones directas a los afectados para despejar dudas sobre la plaza bancaria de destino de su dinero.

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Asimismo, la institución aclaró que los lugares, fechas y cronogramas específicos para la entrega física de las nuevas tarjetas de débito y los kits bancarios se comunicarán oportunamente mediante los canales oficiales.

IPS tiene más de US$ 516 millones del IPS atrapados en Ueno Bank

De acuerdo a los datos brindados a ABC Color por Hugo Díaz, director de Inversión de IPS, la intervención de la entidad bancaria dejó más de US$ 516 millones de los fondos del IPS atrapados en el banco del Grupo Vázquez.

Del monto total comprometido en la cartera de Ueno Bank, poco más de US$ 358 millones corresponde a colocaciones estratégicas de reservas técnicas destinadas a garantizar el fondo de jubilaciones y contingencias a largo plazo, mientras que unos US$ 157 millones pertenecen a cuentas operativas corrientes destinadas al normal funcionamiento de la administración, la red sanitaria y el sostenimiento de los servicios de salud.