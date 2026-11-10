Suman pedidos de expulsión a Peña de la ANR: puso en riesgo la continuidad del partido, afirma penalista

El Tribunal de Conducta de la Asociación Nacional Republicana (ANR), presidido por el abogado Gustavo Cazal Riego, debe reunirse hoy a las 16:30 en un contexto marcado por múltiples solicitudes de expulsión contra el expresidente Santiago Peña, destituido vía juicio político por el Congreso debido al mal desempeño de sus funciones.

Uno de los solicitantes es el abogado penalista Julio Vasconsellos, quien recordó que Peña pertenecía al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) hasta su afiliación al Partido Colorado el 29 de octubre de 2016. Esta decisión se dio durante una convención republicana para evitar perder el cargo de ministro de Hacienda que ejercía en el gobierno de Horacio Cartes.

Lea más: Tribunal de ANR se reúne ante pedidos de expulsión de Peña y de Alderete por caso Ueno

Vasconsellos sostuvo que Peña incumplió y defraudó su juramento constitucional como presidente de la República. Agregó que su conducta y los hechos vinculados a la crisis financiera provocan un perjuicio económicamente irreparable “a la imagen del Paraguay, al Partido Colorado y, sobre todo, a la población más carenciada que depositaba sus pequeños ahorros en Ueno Bank”.

Lea más: El titular de Hacienda se afilió ayer a la ANR para seguir en su cargo

Por estos motivos, solicitó la expulsión por responsabilidades disciplinarias de Peña y de otros afiliados tras el colapso y las irregularidades constatadas en Ueno Bank, sumados al juicio político que derivó en su destitución y a las causas penales abiertas en el Ministerio Público.

¿Qué impacto tiene la crisis de Ueno Bank en el Partido Colorado?

El penalista recalcó que esta situación pone en riesgo la continuidad de la ANR en el gobierno de cara a los comicios del 2028, debido al impacto social y económico que generó la caída de la entidad financiera en la ciudadanía y las filas partidarias.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

¿Qué resolvió el Tribunal de Conducta sobre la investigación a Santiago Peña?

El jueves pasado, el miembro titular del Tribunal de Conducta, Sergio Fabián González Escobar, remitió una nota al presidente del órgano partidario, Gustavo Cazal. En el documento solicitó “la apertura de una investigación preliminar” sobre las actuaciones del afiliado Santiago Peña.

Asimismo, pidió investigar a “otros afiliados que pudieran estar vinculados con los acontecimientos que afectan actualmente al sistema económico, bancario y financiero de nuestro país”, en referencia a la crisis de Ueno Bank, firma vinculada a exsocios comerciales del expresidente.

También solicitan expulsión de Alderete

Canuto “Choko” Insfrán", concejal departamental de Itapúa y convencional titular reelecto de la Asociación Nacional Republicana, remitió una nota en la cual pide una sanción disciplinaria contra José Alberto Alderete Rodríguez, actual vicepresidente tercero de la Comisión Ejecutiva de la Junta de Gobierno de la ANR.

En su solicitud, el convencional solicitó que se “investigue su responsabilidad política, institucional y partidaria, en atención a los antecedentes de su actuación pública y a las circunstancias que rodearon la crisis institucional del gobierno de Santiago Peña”.

El Tribunal de Conducta de la Asociación Nacional Republicana (ANR), se reúne hoy desde las 16:30.