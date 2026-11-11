Caso Ueno Bank: para Blanca Ovelar hay gente que tiene “altísima responsabilidad” que aún no es investigada

Diputados de la oposición hablan de plantear un libelo acusatorio contra el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, para hacerle un juicio político por la omisión de la Fiscalía en investigar las denuncias de los “sobres del poder” en Mburuvicha Róga, el origen del dinero de la mansión de Santiago Peña y sus vínculos con Ueno Bank.

Varios sectores y legisladores apuntan a que también se debe investigar por el colapso de Ueno Bank a varias personas que fueron autoridades del hoy imputado y destituido expresidente de la República, Santiago Peña, considerando también los fondos públicos depositados que sería de US$ 850 millones aproximadamente en el banco de los exsocios de Peña que hoy están comprometidos.

Blanca Ovelar, senadora colorada disidente, dijo que la magnitud de este hecho amerita que se impute por todos los delitos cometidos a todos los responsables, considerando que conforme pasan los días, más sobrecogen y conmueven las historias personales de familias derrumbadas con este caso, víctimas estafadas por el caso Ueno que hoy no tienen cómo hacer frente a sus emprendimientos, por lo que es el momento en el que Emiliano Rolón debe demostrar que tiene coraje.

“Este es el momento que tiene que demostrar, si no lo muestra, va a confirmar todo lo que todo el mundo dice de él. Yo creo que se tiene que evaluar como Estado qué conviene en este momento, si vamos a sacar al FGE y vamos a poner a otro igual, me parece a mí que tenemos que pensarlo muy bien a quién le vamos a poner, que no terminemos cambiando seis por media docena, o sea, yo creo que este en este momento él está en la mira tiene que sacudirse de la modorra y explicar a la sociedad paraguaya realmente el papel de la Fiscalía”, refirió.

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“No podemos precisar la magnitud de este daño”

Agregó que realmente todavía “no podemos precisar la magnitud de este daño y que los fiscales tienen que tener el coraje y ponerse a la altura de los acontecimientos”.

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Insistió en que es necesario ponerse a la altura del sentimiento de medio país estafado, al tener en cuenta que hay un plan urdido meticulosamente y gente que tiene altísima responsabilidad que todavía ni siquiera figura, en la investigación, como el exministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, cuya vivienda fue allanada ayer.

“Él exministro de Hacienda es el cerebro de este esquema, Fernández Valdovinos. Así dicen quienes conocen y realmente Miguel Vázquez parece que era el ejecutor sin escrúpulos de todas las ideas que gestionaban estos dos (Peña y Fernández Valdovinos). Cada día que pasa, yo ayer me quedé perturbada después de dos casos que me contaron de dos familias que están pasando de lo peor, no tienen cómo resolver su situación, no encuentran una salida a esta debacle”, indicó.

Sobre la expulsión de Santiago Peña por parte del tribunal de conducta del Partido Colorado, expresó que le parece muy importante que esta vez la Comisión de Ética se haya puesto a la altura de las circunstancias y haya tomado esa medida con la celeridad del caso. Dijo que se debería hacer lo mismo con otros.