Latorre, tibio respecto al juicio político al Fiscal General y sobre los que rifaron plata pública

Ante la consulta directa sobre el planteamiento de juicio político contra el Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, Raúl Latorre empezó diciendo que lo analizarán una vez que se presente y que no sería el único, ya que también se menciona contra el Contralor Camilo Benítez y el subcontralor, Armindo Torres.

“Creo que no es el único juicio político del cual se está hablando (el de Rolón), y vamos a ir analizando cada situación conforme a la información que se exponga y, por supuesto, los documentos presentados. Los vamos a analizar con la misma seriedad de los casos que se presenten, con la misma seriedad con que hemos analizado el juicio político que se presentó contra el presidente de la República”, afirmó Latorre.

Al ser insistido sobre si sigue respaldando al Fiscal General, pese a haber admitido errores garrafales en la investigación del caso Ueno Bank y, sobre todo contra el presidente de la República, Santiago Peña, se mostró entre prudente y evasivo, evitando poner las manos en el fuego por él.

“Voy a proceder de la misma manera que procedimos con el juicio político del presidente de la República, analizando todos los datos, todos los detalles de cada situación y teniendo una posición y una decisión informada”, reiteró sin salirse de su discurso.

Tampoco se animó a sentar postura firme sobre los titulares de entes como el Instituto de Previsión Social (IPS), Itaipú Binacional, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y otros que con todos los indicios sobre una inminente caída de Ueno Bank, igual siguieron depositando millonarios fondos.

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En ese caso, le tiró la pelota al presidente de la República, Pedro Alliana, mencionando una obviedad, que es atribución suya hacer cambios en el Ejecutivo, pero evitando señalar que ellos, como sostén político, pueden plantearle al mandatario hacer los cambios.

“Yo siempre he sostenido la misma posición cuando se hablaba de las designaciones dentro del Poder Ejecutivo. Esa es una facultad constitucional del Presidente de la República, es una facultad indelegable y esa es una decisión que va a tener que tomar el Presidente de la República”, dijo quitándole la nalga a la jeringa.

Desde la oposición, se está empezando a trabajar sobre todo en el libelo acusatorio contra Emiliano Rolón, que durante más de un año cajoneó las denuncias contra Peña y recién se empezó a mover el día en que fue echado del Palacio de López.

Esto no sin antes, aparentemente, darle tiempo para que puedan eliminar evidencias claves, mintiéndole sobre el acceso a su celular pese a estar detenido y allanando recién su mansión en San Bernardino el domingo, dos días después de la destitución.