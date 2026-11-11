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Política
11 de noviembre de 2026 - 18:45

¿Cuánto dinero público fue a Ueno y quién lo autorizó? Senadores piden informe a Pedro Alliana

La fachada de una sede de Ueno Bank, en Asunción.
La fachada de una sede de Ueno Bank, en Asunción.Juan Pablo Pino

Opositores piden informe a Pedro Alliana para precisar los fondos públicos en Ueno; también plantearon la reforma de Senabico para blindar a ahorristas. Sin embargo, el cartismo dejó sin quórum el Senado y postergó ambos pedidos.

Por ABC Color
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El proyecto debía tratarse hoy en la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores; sin embargo, el oficialismo dejó sin quórum la sesión para impedir el tratamiento de esta y otras iniciativas opositoras.

El pedido solicita informes detallados al Poder Ejecutivo sobre los depósitos, colocaciones, inversiones, fideicomisos, operaciones financieras y demás instrumentos realizados con recursos públicos o fondos de entidades estatales en UENO Bank S.A., UENO Holding S.A.E.C.A. y otras sociedades o entidades vinculadas, directa o indirectamente. Esto incluye a aquellas que hayan intervenido como fiduciarias, administradoras, intermediarias, cesionarias o beneficiarias de operaciones relacionadas.

Lea más: Ueno Bank: así es el día a día en prisión de Miguel Vázquez y otros exdirectivos

Los proyectistas señalan que el informe deberá abarcar el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2023 y la fecha de contestación del documento, sin perjuicio de incluir antecedentes anteriores cuando se trate de operaciones cuyos efectos, saldos, obligaciones o consecuencias financieras se mantengan vigentes.

¿Quiénes son los senadores detrás del pedido de informe al Ejecutivo?

La iniciativa fue presentada por los legisladores opositores Rafael Filizzola (PDP); Esperanza Martínez (PPC) e Ignacio Iramaín (Ind). A través de sus redes sociales, Filizzola señaló que el documento remitido a la Presidencia reclama datos oficiales sobre los depósitos, inversiones y demás operaciones financieras ejecutadas con fondos públicos en Ueno y entidades vinculadas.

“La ciudadanía tiene derecho a saber qué se hizo con la plata pública y quiénes son los responsables”, expresó el parlamentario en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Rafael Filizzola (PDP). Foto: Prensa Senado.
Rafael Filizzola (PDP). Foto: Prensa Senado.

¿Por qué se postergó el proyecto para modificar la ley de Senabico y proteger a ahorristas?

Tras el levantamiento de la sesión ordinaria por falta de quórum, en rueda de prensa el senador Filizzola lamentó que no se haya podido tratar su proyecto orientado a modificar la ley de Senabico para priorizar la devolución de fondos a los ahorristas afectados.

“Básicamente, la ley de Senabico establece una serie de destinatarios para los bienes comisados. Nosotros planteamos que en este caso todo lo comisado sea para resarcir a las víctimas de esta estafa. Que no tenga el curso normal que la Ley de Senabico establece, donde una parte va a la policía, otra a la Senad, etcétera”, aseveró.

Asimismo, recalcó que dentro de este esquema de protección “todas las víctimas, tanto los ahorristas como los pasivos laborales, por supuesto, tienen también un privilegio. Cuando hablamos de víctimas, hablamos también de quienes fueron empleados de estas empresas y del banco mismo”.

Datos preliminares: esto perdió el Estado en Ueno, según Ever Villalba

Según un informe preliminar del senador Ever Villalba (PLRA) el Estado habría perdido US$ 1.000 millones con:

  • El Instituto de Previsión Social (IPS) USD 516 millones.
  • Itaipú Binacional USD 163,8 millones y G. 115.200 millones.
  • MEF - Caja Fiscal G. 250.000 millones.
  • ANDE USD 31,64 millones.
  • Caja Bancaria G. 186.250 millones.
  • CAJUBI (Caja de Itaipú) G. 180.402 millones.
  • Conatel G. 70.000 millones.
  • Caja de Jubilaciones de la ANDE G. 41.251 millones.
  • SENAVE G. 41.500 millones.
  • Petropar G. 40.000 millones.
  • Municipalidad de Asunción G. 7.742 millones.
  • Cuerpo de Bomberos Voluntarios G. 2.000 millones.
  • Corte Suprema de Justicia con G. 539,4 millones.

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