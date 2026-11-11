Humaitá: productores afectados por la inundación siguen sin recibir asistencia del Gobierno

Los productores (tamberos, hortigranjeros y agricultores) de Humaitá, que perdieron el 100% de sus cultivos como consecuencia de la inundación provocada por la crecida del río Paraguay, siguen esperando una respuesta de las autoridades departamentales y nacionales.

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El nuevo intendente municipal, Héctor Cáceres (ANR), manifestó su preocupación por la falta de asistencia y cuestionó que, pese a los pedidos realizados, hasta ahora no recibieron ningún tipo de respaldo para las familias afectadas.

El jefe comunal señaló que las consecuencias de la inundación golpearon especialmente a los pequeños productores, quienes perdieron tanto sus cultivos de autoconsumo como aquellos destinados a la comercialización.

“Si bien el casco urbano de Humaitá no registró viviendas inundadas, la situación de las familias rurales es preocupante debido a que quedaron sin producción y, por consiguiente, sin una fuente de ingresos”, precisó.

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Héctor Cáceres indicó que ya habían solicitado asistencia para los afectados, pero hasta el momento no obtuvieron respuesta. Dijo que, ante esta situación, planteó al ministro de Defensa Nacional, general de Ejército (R) Óscar González, durante su reciente visita a Itá Corá, las necesidades de su comunidad.

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Municipalidad con deudas y sin recursos

Por otra parte, Héctor Cáceres describió un complicado escenario financiero en la Municipalidad de Humaitá tras asumir el cargo.

Explicó que, luego del corte administrativo, detectaron obligaciones pendientes correspondientes a las dos administraciones anteriores, encabezadas por Julio Caballero (PLRA) y Telesfora Villalba (ANR).

Afirmó que comenzaron la gestión con una deuda de 700 millones de guaraníes. “Prácticamente estamos sin recursos disponibles, con apenas 6.008.000 guaraníes de saldo en cuenta corriente, situación que limita la capacidad de respuesta del municipio ante las múltiples necesidades de la población y una deuda de 700 millones de guaraníes”, explicó.

El intendente también anunció una profunda reestructuración financiera, que contempla una reducción del presupuesto municipal para el ejercicio 2027.

Explicó que durante los últimos diez años se manejó un presupuesto que consideró ficticio, porque no se ajustaba a los ingresos reales de la institución.

En ese sentido, detalló que el presupuesto anterior ascendía a G. 11.300 millones, mientras que la nueva propuesta presentada ante la Junta Municipal contempla aproximadamente G. 5.400 millones. El documento fue remitido a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para su estudio.

La reingeniería también alcanzará a la estructura administrativa y al funcionamiento institucional. Cáceres señaló que buscará optimizar los recursos humanos disponibles, asignando múltiples funciones al personal contratado, además de concentrar en Humaitá las tareas contables y administrativas que anteriormente eran derivadas a la ciudad de Pilar.

Recurrirán a una auditoría para aclarar el destino de G. 22.000 millones

Otro de los puntos mencionados por el nuevo jefe comunal es la auditoría de las administraciones anteriores, un reclamo que, según afirmó, proviene de los propios pobladores, quienes exigen conocer cómo fueron utilizados los recursos municipales.

Cáceres manifestó que en los archivos de la institución no quedaron documentos administrativos, por lo que la auditora Marta González Ayala deberá recurrir a informes remitidos a la Contraloría General de la República, al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y a los extractos bancarios de las cuatro cuentas que posee la comuna.

“El objetivo es esclarecer el destino de aproximadamente G. 22.000 millones que, según el intendente, fueron transferidos a la Municipalidad de Humaitá durante los últimos cinco años”, explicó.

Dijo que la auditoría contempla tres informes parciales, previstos a los 30, 60 y 90 días, para finalmente contar con un diagnóstico sobre la situación administrativa y financiera heredada.

El nuevo intendente enfrenta así dos frentes urgentes: por un lado, la falta de asistencia para los productores que perdieron toda su producción por la inundación y, por otro, una municipalidad con serias limitaciones financieras, deudas heredadas y una estructura administrativa que pretende reorganizar para recuperar su capacidad de gestión.