Expulsión de Santiago Peña de la ANR era “lo mínimo que se podía hacer”, dice Bachi Núñez

El 29 de octubre de 2016, el entonces ministro de Hacienda del gobierno de Horacio Cartes, Santiago Peña, acudió a la intimación del mandatario a afiliarse a la ANR para ser el precandidato de Honor Colorado para las elecciones presidenciales de 2018, pero que perdió en las internas con Mario Abdo Benítez, y nuevamente se candidató para el 2023 y en esas elecciones sí pudo ganar.

El entonces presidente de la República Horacio Cartes afilió a Peña, quien antes militaba en el Partido Liberal Radical Auténtico, y hasta le colocó la pañoleta roja en la Junta de Gobierno. Ayer, el Tribunal de Conducta de la ANR decidió expulsar de sus filas a Peña por su vinculación en la debacle de Ueno Bank, que dejó miles de ahorristas afectados.

El expresidente, destituido vía juicio político y por unanimidad de la Cámara de Senadores, también fue imputado por la Fiscalía por lesión de confianza y administración en provecho propio por el caso Ueno Bank. El presidente de la Cámara de Senadores, el cartista Basilio “Bachi” Núñez, dijo que la expulsión de Peña era “lo mínimo que se podía ser”.

“Fue una decepción y conste que de los colorados y varios de los colegas que están ahí, nació una pequeña solución que ahora se está pagando al 97% de los ahorros. Podemos ponerle todos los apelativos, porque hay un daño tremendo, no solamente a los ahorristas, sino a las instituciones públicas. Era lo mínimo que se podía hacer y eso lo digo con el dolor en el alma. Hay que reconocerlo y van a ir saliendo más y más cosas”, refirió.

Lea más: Ueno Bank: ¿por qué Santi Peña no entró esposado al Ministerio Público? Esto explican los fiscales

Núñez no critica al fiscal general del Estado

La omisión de la Fiscalía para investigar las denuncias de los “sobres del poder” en Mburuvicha Róga, el origen del dinero de la mansión de Santiago Peña y sus vínculos con Ueno Bank son los principales cuestionamientos en los que los diputados del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Carlos Pereira y Billy Vaesken sostienen el pedido de destitución vía juicio político de Emiliano Rolón de la Fiscalía General del Estado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Núñez fue consultado al respecto y sobre la falta de coraje del FGE para imputar a Peña por asociación criminal, a lo que respondió que la función de Rolón “es una especie de gerente administrativo” y que el caso está a cargo de los fiscales que conforman el equipo conformado por la Fiscalía.

“Es un fiscal general impuesto en un periodo anterior por un Presidente que pasó y por una mayoría que tuvieron en el Senado. Yo le puedo mostrar la votación. Yo no estoy con el cháke al juicio político a nadie. Yo adelanto, yo no acompañaría nada hasta tener las pruebas consistentes. Nosotros somos tribunal, así como pasó”, respondió.

Reiteró que integró el grupo de tres senadores que “tuvieron el coraje” de presentar el pedido de informe que “ayudó a que esto se detone”, al referirse al pedido de informe al Banco Central del Paraguay (BCP) sobre el banco Ueno.

Lea más: Oposición analiza libelo acusatorio para pedir juicio político a Emiliano Rolón

Dijo que adelantar una opinión sobre la investigación fiscal a Santiago Peña va a ser una interferencia del Poder Legislativo en otro poder, “en la tarea que está realizando la Fiscalía respecto a un expresidente que tiene detención, tiene imputación y creo que tiene ya arresto preventivo”.

“A mi parecer, se está haciendo el trabajo y en forma acelerada. Por primera vez en la historia del Paraguay vemos a un expresidente privado de su libertad y todos los nexos probables también. Entonces, soy de la tesitura de dejar trabajar y en la semana van a ir evaluando el trabajo que están realizando los fiscales, los jueces, etcétera”, señaló.