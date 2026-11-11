Para la Fiscalía hay sospechas de que el expresidente Santiago Peña cometió los hechos punibles de lesión de confianza, establecido en el Art. 192 del Código Penal; y administración en provecho propio, que se establece en el Art. 8° de la Ley 2523.

La expectativa de pena del tipo penal de lesión de confianza va hasta 10 años de cárcel, en su modalidad agravada; y para el hecho punible de administración en provecho propio la pena máxima posible es también de 10 años de prisión. En concurso la pena máxima que podría dictarse contra Santiago Peña es de 15 años de cárcel.

La doctora en Derecho Alejandra Peralta llamó la atención hoy sobre los posibles motivos por los cuales Peña no fue imputado también por asociación criminal y enriquecimiento ilícito y dio una explicación al respecto.

Presentó el tema lanzando esta pregunta: “¿Te preguntaste por qué no imputan a Santiago Peña por asociación criminal y enriquecimiento ilícito? ¿O por qué no se investiga todo bajo la misma carpeta fiscal con sus secuaces Vázquez y compañía?”.

Peralta llamó la atención sobre que con esos dos cargos, la expectativa máxima de pena es de hasta 15 años de cárcel.y la mínima de 6 meses.

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“Si la Fiscalía amplía la imputación y suma asociación criminal y enriquecimiento ilícito, la pena máxima individual de esos delitos no es mucho más alta (asociación criminal llega hasta 5 años y enriquecimiento ilícito hasta 10). Por eso el techo de años de prisión no se dispara dramáticamente”, reconoce Peralta.

Imputación a Peña: lavado de dinero, el quid de la cuestión, según Peralta

“El quid no está en los años de cárcel, que no te engañen con eso. Lo que sí cambia de verdad es la naturaleza de la investigación. Acá está el quid de la cuestión. ¡El punto clave es el lavado de activos! ¡Oh la lá! La asociación criminal abre la puerta a investigar lavado de dinero. Y el lavado no sirve tanto para sumar más años de cárcel, sino para poder seguir el dinero. La famosa RUTA DEL DINERO”, escribe la abogada.

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Y a continuación, expone que con el lavado de activos la Fiscalía puede rastrear a dónde fue a parar el dinero o los beneficios; investigar empresas, transferencias, cuentas y patrimonio personal o de familiares; pedir el comiso de bienes (es decir, quitárselos) con más fundamento y ampliar la causa a más personas del entorno que hayan recibido, ocultado o movido ese dinero.

“Con los cargos actuales se investiga principalmente lo que se hizo desde el cargo público. Con asociación criminal y lavado de activos se puede investigar qué hicieron con el dinero y recuperar bienes. ¡Esa es la diferencia más importante!“, expresa.

Imputación a Peña: a quién protegen

Según Peralta, al omitir estos cargos, no están protegiendo a Santiago Peña, sino a alguien más a través de él.

“Mientras Emiliano Rolón siga al frente del @MinPublicoPy no tengas esperanza de que se llegue a encontrar el dinero. ¡Que no te engañen con los años de prisión o con las miles de conferencias para decirte que no tienen elementos!”, expresa.