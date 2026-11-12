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Política
12 de noviembre de 2026 - 08:36

De Ña Vincha, Ña Sobre a Ña Muda: ¿Fabiana Souto puede ser primera dama y diputada al mismo tiempo?

Pedro Alliana y Fabiana Souto (
Pedro Alliana y Fabiana Souto (

La diputada y esposa del presidente de la República, Pedro Alliana, Fabiana Souto (ANR oficialista), ostenta desde el pasado 6 de noviembre el cargo de primera dama de la Nación, algo sobre lo cual ya hay un antecedente no muy lejano que lo avala e incluso dicha oficina llegó a suprimirse, tras una larga tradición de apodos.

Por ABC Color
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La diputada Fabiana Souto (ANR) había asumido como legisladora el 10 de agosto de 2023 en reemplazo del actual director paraguayo de Yacyretá, Luis Benítez, y desde el viernes pasado se le suma el cargo “honorífico” de primera dama de la Nación.

Este cargo forma parte oficial de la estructura del Gobierno y no tiene una asignación salarial, por lo que no existe un impedimento legal formal que le impida ostentar ambas funciones, con la salvedad de que Souto precisamente no destaca por su contribución muy activa en la Cámara Baja, por lo que algunos colegas suyos ya plantean apodarla “Ña Muda”.

Salvo un par -sin exagerar- de cortas y monosilábicas entrevistas periodísticas, la voz de Souto no es conocida en la Cámara Baja, registrando nula participación en la etapa de oradores o debates de proyectos en el pleno.

En cuanto a proyectos de ley, también registra solo 27, casi la totalidad de ellos presentados en conjunto con otros colegas (o sea, se sumó a otras iniciativas) y no tiene ni un pedido de informes.

Es por eso que difícilmente ambas funciones se contrapongan, ya que su desempeño en Diputados no es precisamente exigente.

Souto sustituyó a la esposa del ahora detenido expresidente Santiago Peña Palacios, Leticia Ocampos, que –si bien no oficialmente– obtuvo el mote popular de “Ña Sobre” al quedar registrada en audios del caso llamado “Los sobres del poder”.

De hecho, existe un antecedente, el de la ex primera dama y entonces senadora Emilia Alfaro (PLRA), también apodada “Ña Tormenta”, que siguió en su banca a la par que su marido, Federico Franco, asumió como presidente en 2012, en reemplazo del destituido Fernando Lugo (Alianza).

Lugo fue el primero que no tuvo una esposa, ya que venía de ejercer el sacerdocio pese a sus poteriores y conocidos escándalos de paternidad, por lo que designó a su hermana, Mercedes Lugo, también conocida como “Ña Meche”.

El que incluso llegó a suprimir esta oficina estatal fue el gobierno de Horacio Cartes (2013-2018), durante el cual, si bien la madre de sus hijos María Angélica Montaña intentó reclamar el cargo, quedó relegada, sin siquiera llegar a tener apodo.

En el gobierno posterior de Mario Abdo Benítez (2018-2023) se restituyó la Oficina de la Primera Dama, la cual ejerció hasta el final del mandato Silvana López Moreira de Abdo, quien no tuvo un apodo recordado.

La tradición de los apodos la inauguró “Ña Vincha”, dado a María Teresa Carrasco, esposa del expresidente Juan Carlos Wasmosy; luego “Ña Brushing”, con relación a la exsenadora y entonces esposa de Raúl Cubas, Mirta Gusinky.

Le siguieron “Ña Miss”, como se conocía a Susana Galli, esposa de Luis González Macchi, y “Ña Biblia”, la esposa de Nicanor Duarte Frutos, Gloria Penayo.

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