Docentes cierran ruta en Carapeguá y acusan a Peña de “saquear” a los paraguayos

Los educadores llegaron a Carapeguá desde diferentes puntos del noveno departamento de Paraguarí para la segunda jornada de protesta. Cerraron de manera intermitente la ruta PY01, a la altura del kilómetro 87, para exigir un mayor presupuesto para 2027 en las áreas de educación, salud e infraestructura.

Los docentes nucleados en la Federación de Educadores del Paraguay (FEP) y la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP) realizaron el cierre de ruta bajo sombrillas y soportando el intenso calor, pero con la consigna de que, sin lucha, no conseguirán ningún reclamo.

El gremialista de la FEP, Claudio Ayala, indicó que este jueves se estudia el Presupuesto General de Gastos 2027 y que es necesario observar con atención lo que decidan los diputados y los senadores.

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Pidió que el actual gobierno de Pedro Alliana demuestre voluntad de hacer bien las cosas y tenga “la valentía y el coraje” de sanear el país, ya que, según dijo, hay más personas implicadas.

Santi: “metió la mano en los bolsillos”

Según el dirigente, los docentes sentirán cada vez más los efectos de esa situación, ya que se debe sostener la Caja Fiscal.

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Lamentó el aumento del 3% en el aporte, que, según indicó, representó un descuento de entre G. 300.000 y G. 400.000 para cada docente. El incremento se realizó con el argumento de que ya no había forma de sostener el sistema de la Caja Fiscal.

Ayala señaló que actualmente los docentes aportan el 19% para su jubilación y el 5% para la asistencia médica del IPS. A su criterio, esto agrava aún más la situación del sistema previsional.

Mencionó que un informe del Banco Central del Paraguay (BCP) señala que unos 516 millones de dólares desaparecieron del IPS. Dichos recursos estaban destinados a los fondos de jubilados y pensionados, así como a la asistencia médica de los aportantes.

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Ayala recordó que, al inicio del gobierno del destituido de la Presidencia de la República, Santiago Peña, muchos sostenían que un economista sacaría adelante al país, con más oportunidades, progreso y una visión capaz de atraer inversionistas. Sin embargo, acusó que ese conocimiento fue utilizado “para robarnos” y que se “metió la mano en los bolsillos de los paraguayos”.

Calificó de “enorme” el daño causado por Peña a la Caja Fiscal y al IPS al ordenar el depósito de los fondos en ueno bank.

Piden acción de la Fiscalía y resguardo del aumento

El profesor Ayala dijo que los gremios docentes exigen que la Fiscalía General de la República tenga “la agalla” de imputar e investigar, y que los responsables paguen por el daño causado al país.

Pidió, además, que el Banco Central del Paraguay (BCP) y los tres poderes del Estado —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— actúen en defensa del país y de manera articulada. De lo contrario, advirtió que podría producirse en poco tiempo un nuevo desfalco y otro informe.

Finalmente, exigió garantías de que las conquistas logradas, como el aumento del 5% para el gremio, no sean recortadas del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2027.