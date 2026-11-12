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Política
12 de noviembre de 2026 - 11:47

Encarnación: docentes exigen garantías de que no habrá recortes del aumento salarial en el PGN

Tres mujeres sentadas al aire libre, una con sombrero rosa sostiene un cartel sobre la enseñanza. Todas sonríen en un ambiente de vigilia.
Docentes sindicalizados de Itapúa se manifestaron para exigir garantías para el aumento salarial en el Presupuesto General de la Nación.Sergio Gonzalez

Docentes sindicalizados exigen garantías de que no habrá recortes del aumento ni de otros beneficios para el sector. Refirieron que estarán en vigilia durante el tratamiento del Presupuesto General de la Nación.

Por Sergio González
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Los gremios de docentes en el departamento de Itapúa se concentraron en varios puntos para sumarse al paro nacional, en el marco de la vigilia durante el tratamiento del Presupuesto General de la Nación (PGN). En Encarnación se reunieron en la Plaza Mariscal Francisco Solano López.

La representante de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), Alicia López, indicó que exigen garantías para que las conquistas logradas y acordadas, como el aumento del 5% para el gremio, no sean recortadas.

“Existe una preocupación porque no confiamos. Hoy vamos a estar escuchando lo que dicen los diputados”, refirió. Además, adelantó que harán otro paro cuando el PGN sea tratado en la Cámara de Senadores.

Mujer con camiseta blanca y micrófono, rodeada de docentes en un evento al aire libre con banderas y carteles.
Docentes en vigilia en Encarnación exigen al Congreso que no se recorte el aumento salarial en el Presupuesto General de la Nación.

Por su parte, la gremialista de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Estela Ayala, refirió que “nosotros no estamos en la calle porque queremos”, detalló. Además, criticó: “Hoy se suma el gran robo que tiene el Paraguay; el gran robo de la República del Paraguay; han metido la mano en el bolsillo de cada paraguayo”, lamentó.

Lea más: Video: funcionarios de Migraciones Paraguay trabajan en deplorables condiciones y enfrentan posibles maltratos en Posadas

Disconformes con la confirmación del ministro

El dirigente de la UNE, David Bordón, indicó que los docentes esperaban un cambio radical para el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Sostuvo que no están conformes con la gestión de Luis Ramírez.

Grupo de personas en vigilia, algunas con camisetas a rayas y un hombre de pie con camiseta verde, rodeados de vegetación.
Docentes sindicalizados de Itapúa se manifestaron para exigir que no se recorten beneficios en el presupuesto nacional.

Detalló que la situación deplorable de la educación es un indicio claro de la “inoperancia del ministro”, quien es el administrador del MEC, refirió.

Destacó que este año hubo recortes muy fuertes en los gastos destinados a la gratuidad. Grandes colegios con más de 3.000 estudiantes recibieron solamente entre 2 y G. 3 millones de guaraníes para mantenimiento.

“Cínicamente, este ministro sale a inicio de año a pedir a los padres que denuncien si se piden pagos, pero es la única manera, con los aportes de las ACES, de mantener las instituciones educativas, porque el Estado las deja en abandono”, explicó.

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