Encarnación: docentes exigen garantías de que no habrá recortes del aumento salarial en el PGN

Los gremios de docentes en el departamento de Itapúa se concentraron en varios puntos para sumarse al paro nacional, en el marco de la vigilia durante el tratamiento del Presupuesto General de la Nación (PGN). En Encarnación se reunieron en la Plaza Mariscal Francisco Solano López.

La representante de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), Alicia López, indicó que exigen garantías para que las conquistas logradas y acordadas, como el aumento del 5% para el gremio, no sean recortadas.

“Existe una preocupación porque no confiamos. Hoy vamos a estar escuchando lo que dicen los diputados”, refirió. Además, adelantó que harán otro paro cuando el PGN sea tratado en la Cámara de Senadores.

Por su parte, la gremialista de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Estela Ayala, refirió que “nosotros no estamos en la calle porque queremos”, detalló. Además, criticó: “Hoy se suma el gran robo que tiene el Paraguay; el gran robo de la República del Paraguay; han metido la mano en el bolsillo de cada paraguayo”, lamentó.

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Disconformes con la confirmación del ministro

El dirigente de la UNE, David Bordón, indicó que los docentes esperaban un cambio radical para el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Sostuvo que no están conformes con la gestión de Luis Ramírez.

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Detalló que la situación deplorable de la educación es un indicio claro de la “inoperancia del ministro”, quien es el administrador del MEC, refirió.

Destacó que este año hubo recortes muy fuertes en los gastos destinados a la gratuidad. Grandes colegios con más de 3.000 estudiantes recibieron solamente entre 2 y G. 3 millones de guaraníes para mantenimiento.

“Cínicamente, este ministro sale a inicio de año a pedir a los padres que denuncien si se piden pagos, pero es la única manera, con los aportes de las ACES, de mantener las instituciones educativas, porque el Estado las deja en abandono”, explicó.