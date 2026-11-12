Obispo de Misiones pide devolver lo robado y que se investigue “caiga quien caiga”

El obispo de la Diócesis de Misiones y Ñeembucú, monseñor Osmar López, se refirió a la crisis financiera y política que atraviesa el Paraguay, vinculada a la estafa perpetrada a través de Ueno Bank y que derivó en la destitución de Santiago Peña de la Presidencia de la República mediante un juicio político. El prelado manifestó su preocupación por las consecuencias que esta situación genera en la población, especialmente en las personas trabajadoras y los pequeños emprendedores.

El religioso señaló que, desde la Iglesia Católica, consideran fundamental que se devuelva todo lo robado, se repare el daño causado a las víctimas y se investiguen a fondo los hechos, independientemente de quiénes estén involucrados.

“Lo primero que dijimos los obispos del Paraguay es que primero hay que reparar el daño causado. No se puede robar y reparar de otro lado y creer que con eso se arregla. El que robó tiene que devolver lo robado y se tiene que reparar a las víctimas”, expresó.

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Monseñor Osmar López también sostuvo que la investigación debe avanzar hasta las últimas consecuencias y que esta crisis debería representar un antes y un después para el país y sus instituciones.

“Que se investigue a fondo esta situación que estamos viviendo y, como se dice, se investigue todo y caiga quien caiga, porque necesitamos el resurgir de un Paraguay mejor”, manifestó.

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En ese sentido, recordó que la Iglesia Católica en Paraguay propuso este año como el año del bien común y cuestionó el pensamiento individualista que, según indicó, busca únicamente el beneficio personal, sin considerar los perjuicios que ocasiona a la sociedad.

Consultado sobre si los hechos conocidos demuestran que algunas personas utilizaron la política para llegar al Gobierno con el fin de beneficiarse económicamente, el obispo respondió que lamentablemente es así.

“Lamentablemente, toda esta oportunidad de las informaciones privilegiadas y de todo el sistema se maniobró para este fin, y contradice totalmente cuál es el fin de la política”, afirmó.

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El religioso recordó que la política debe entenderse como una forma de servicio a la ciudadanía y al bien común, pero consideró que lo ocurrido demuestra una realidad contraria a ese principio.

Los más vulnerables son los más afectados

Monseñor López lamentó que las consecuencias de la crisis recaigan principalmente sobre las personas trabajadoras, los pequeños emprendedores y las familias que dependen de sus ingresos diarios para cubrir sus necesidades.

Indicó que el perjuicio ocasionado es difícil de dimensionar y que quienes cuentan con mayores recursos económicos pueden tener reservas para afrontar las dificultades, mientras que las personas que viven de sus ingresos cotidianos quedan mucho más expuestas.

“Yo creo que es incalculable todo el daño que se causó y, sobre todo, la población más vulnerable fue la más golpeada. Aquellas personas que vivían del ingreso diario y tenían pequeños emprendimientos no podían esperar 15 días para recuperar su dinero. Muchas de ellas todavía no han logrado recuperarse de las consecuencias”, señaló.

Finalmente, insistió en que la situación debe servir para generar cambios profundos en el país, con responsabilidad institucional, reparación del daño y una política orientada verdaderamente al servicio de la ciudadanía.