Concejal departamental de Misiones denuncia un “circo” fiscal y cuestiona promesas de Alliana

El concejal departamental de Misiones por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Augusto Galeano, analizó la situación política del país y cuestionó duramente la actuación de los agentes fiscales en la investigación relacionada con el expresidente de la República, Santiago Peña, y ueno bank.

Galeano consideró que la omisión de incautar el teléfono celular de Peña desde un principio constituye un hecho grave y criticó que el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, haya minimizado el “error”. A su criterio, la situación amerita un juicio político contra el titular del Ministerio Público.

“Se nota el circo que están haciendo. ¿Cómo puede ser que cuatro fiscales que investigan el caso del expresidente de la República, Santiago Peña, y el caso de ueno bank no se van a dar cuenta de que era importante incautar el teléfono celular de Peña? Y, para el colmo, para que dé más gusto este circo que se está montando, sale y dice el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, que es un detalle menor que se le pasó”, manifestó.

Lea más: “Cero tolerancia a la corrupción”: advierte Alliana en reunión con ministros

En ese sentido, cuestionó la responsabilidad de las autoridades del Ministerio Público y planteó la necesidad de que el Congreso Nacional analice la continuidad del fiscal general.

“Con esto digo: ¿qué piensa el pueblo paraguayo? ¿Merece o no merece juicio político el fiscal general del Estado? Ese es el primer punto”, expresó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cuestiona promesas de cambio de Alliana

El edil Galeano también cuestionó los anuncios del presidente de la República, Pedro Alliana, quien prometió priorizar áreas como salud y educación durante su administración.

El concejal afirmó que esas inversiones pudieron concretarse mucho antes, teniendo en cuenta que Alliana formó parte del gobierno iniciado con Santiago Peña, como vicepresidente.

“Ahora, el otro punto de esta cuestión: el nuevo presidente de la República, que hace unos días era vicepresidente, Pedro Alliana, está nombrando a los nuevos ministros y está haciendo el famoso cambio. En sus discursos mencionan que van a priorizar el área de la salud. Y con esto digo: ¿qué estaban esperando para priorizar la salud antes y no ahora? ¿Cuál es la diferencia, si Alliana fue socio y vicepresidente de Santiago Peña y el actual vicepresidente, Antonio Barrios, fue ministro de Salud durante el período en que Horacio Cartes fue presidente de la República?”, cuestionó.

El concejal misionero también puso en duda que los anuncios de provisión de medicamentos a los hospitales y de mejoras en el sistema educativo se traduzcan en resultados concretos. Afirmó que, a su criterio, las promesas podrían quedar nuevamente sin cumplirse.

Lea más: Miguel Vázquez acumuló una flota de vehículos de alto lujo

“Ahora, supuestamente, van a poner medicamentos en los hospitales y también pondrán como principal centro de atención la educación y, así sucesivamente, estarán yendo y verán qué pasa. Pasará el tiempo y, nuevamente, no habrá absolutamente nada ni un cambio de lo que hoy están prometiendo”, señaló.

Advierte que la atención se trasladará a las elecciones generales de 2028

El concejal Augusto Galeano también advirtió que, una vez que transcurra el tiempo, la discusión política podría concentrarse nuevamente en las candidaturas para las elecciones generales de 2028, mientras que las denuncias y los cuestionamientos sobre el manejo de los recursos públicos quedarían relegados.

“Van a dejar pasar una o dos semanas y presentarán un nuevo candidato a presidente de la República para el 2028, y toda la atención del pueblo irá hacia quién será el nuevo candidato a presidente y vicepresidente. Mientras tanto, todo esto que se hizo ahora, todo lo que se denunció y dónde está la plata, no se va a contar y quedará en el olvido”, manifestó.

Finalmente, el concejal liberal hizo un llamado a la ciudadanía a mantener una actitud crítica frente a los discursos políticos y a no dejarse engañar por las promesas electorales.

“Y con esto digo: a los paraguayos ya es hora de despertarnos, de que no nos mientan más y de no dejarnos engañar por ellos, porque estos mismos que nos saquean, que nos roban día tras día nuestros sueldos, nuestra esperanza y nuestro futuro, son los mismos que mañana van a venir detrás de un candidato que ellos mismos ponen a decirnos que este es el proyecto del cambio, que esta es la oportunidad que tiene el Paraguay de un porvenir mejor”, concluyó.