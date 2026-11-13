Alliana recibe apoyo de organismos multilaterales de crédito

“Acompañado del canciller nacional, el ministro de Economía y Finanzas y el ministro de Industria y Comercio, recibí las llamadas del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfajn, y del presidente de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Sergio Díaz-Granados, quienes me expresaron sus buenos deseos, reafirmando su gran predisposición para seguir apoyando al Paraguay en los programas y proyectos de financiamiento, tanto en el sector público como privado. Evaluamos las prioridades y áreas de cooperación que generen un impacto positivo en la sociedad paraguaya”.

Así refiere un posteo del presidente de la República, Pedro Alliana, en su cuenta en X, al dar detalles de las conversaciones que mantuvo hoy con los titulares del BID y la CAF, Ilan Goldfajn y Sergio Díaz-Granados, respectivamente. Fue el primer diálogo con estas autoridades de entes multilaterales de crédito, tras la asunción de Alliana, como consecuencia de la destitución de Santiago Peña en un juicio político del Congreso por mal desempeño de funciones.

La Fiscalía amplió hoy la imputación contra el expresidente de la República Santiago Peña, sumando el hecho punible de asociación criminal en el caso Ueno Bank. Dicho tipo penal se suma a la presunta lesión de confianza y administración en provecho propio, hechos por los que actualmente el exmandatario cumple prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencia.

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En el diálogo de Alliana con los máximos responsables del BID y la CAF, acompañaron al jefe de Estado, el canciller nacional Rubén Ramírez Lezcano; el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera; y el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme.

Primera reunión en Mburuvicha Róga

Se observó además que Alliana hizo por primera vez oficina en Mburuvicha Róga, ya como mandatario, tras asumir el cargo el viernes 6 de noviembre.

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La presencia de Alliana también fue al día siguiente del allanamiento de la residencia presidencial por parte de agentes fiscales, en procura de evidencias en el marco del caso Ueno y Peña.