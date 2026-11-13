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Política
13 de noviembre de 2026 - 19:24

Caseros de oro: Tomás Rivas busca dilatar nuevo juicio

La presidenta de la Junta Municipal, Romina Recalde (ANR), tomó juramento al exdiputado Tomás Fidelino Rivas (ANR), intendente de Ybycuí.
El exdiputado Tomás Rivas (ANR) asumió recientemente como intendente de Ybycuí.Emilce Ramírez

La defensa del ex diputado y actual intendente de Ybycuí Tomás Rivas (ANR) planteó varios incidentes que amenazan con suspender el nuevo juicio que debe afrontar en el marco de la causa conocida como “Caseros de oro”. Esperan que el juez no se preste a esta maniobra dilatoria.

Por ABC Color
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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó el pasado 7 de octubre la inmediata sustanciación del juicio oral contra el exdiputado y actual intendente de Ybycuí, Tomás Rivas (ANR), tras anular su último blanqueo.

El Tribunal de Sentencia, presidido por el juez Darío Báez, en consecuencia, fijó para el miércoles 18 de noviembre, a las 8:30, el inicio del juicio; sin embargo, la defensa del exparlamentario presentó una serie de incidentes.

Rivas presentó un recurso de reposición contra la providencia que ordenó el nuevo juicio y una apelación subsidiaria con el solo objetivo de dilatar la sustanciación del juicio.

Lea más: Caseros de oro: nuevo intento de juicio al exdiputado Tomás Rivas, en noviembre

Al respecto, la abogada María Esther Roa, de la Coordinadora de Abogados del Paraguay, manifestó que en numerosos procesos penales, los Tribunales de Sentencia resuelven los incidentes y planteamientos de las defensas al inicio de la sustanciación del juicio oral, y no antes, evitando así interrupciones innecesarias.

“Esperamos que el Tribunal, presidido por el cuestionado magistrado Darío Báez, no se preste a nuevas maniobras dilatorias y dé inicio al juicio contra el político colorado”, dijo Roa.

Años de impunidad

El exdiputado fue imputado en mayo del año 2018 por el caso de los “caseros de oro” luego de que una investigación periodística demostrara que tres empleados particulares suyos estaban asalariados en la Cámara de Diputados.

Lea más: Ybycuí: maquinarias viales descompuestas y deuda de más de G. 1.480 millones

Pero luego de decenas de chicanas el tribunal de sentencia integrado por los jueces Héctor Capurro Radice, Cándida Fleitas (voto en disidencia) y Juan Carlos Zárate Pastor, declaró la extinción de la acción penal y ordenó el sobreseimiento definitivo de Tomás Rivas del proceso por presunta estafa.

Esa decisión fue anulada por el Tribunal de Apelación Penal Segunda Sala el 12 de septiembre de 2022.

Posteriormente, en un segundo intento de juicio otro Tribunal de Sentencia, integrado por Laura Ocampo (presidenta), Fabián Weisensee y Juan Pablo Mendoza; declaró nuevamente la extinción de la acción penal por la reparación del daño, y un Tribunal de Apelación avaló el sobreseimiento definitivo de Tomás Rivas el 2 de diciembre de 2025.

No obstante, el Ministerio Público recurrió a la Corte Suprema de Justicia, con un recurso extraordinario de casación, y el pasado 7 de octubre la Sala Penal anuló las dos resoluciones anteriores, con las que fue blanqueado Tomás Rivas y ordenó que el mismo vaya a juicio oral.

Recordemos que el actual intendente Tomás Rivas y el hoy presidente Pedro Alliana, cuando fungía como titular de la Cámara Baja en el 2021, firmaron un acuerdo en el que se establecía que el cuerpo legislativo ya no tenía reclamo alguno que hacer, bajo ningún concepto, al exparlamentario, atendiendo a que depositó G. 121.208.000 en concepto de reintegro a Diputados.

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