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Política
13 de noviembre de 2026 - 15:07

María Antonia: obra de G. 206 millones en una escuela figura como terminada, pero está inconclusa

La cocina-comedor de la Escuela María del Pilar Pacheco Maidana, de María Antonia, figura como terminada, pero los trabajos continúan.
La cocina-comedor de la Escuela María del Pilar Pacheco Maidana, de María Antonia, figura como terminada, pero los trabajos continúan.Emilce Ramírez

MARÍA ANTONIA. Una cocina-comedor escolar figura como terminada y pagada, pero permanece inconclusa, en este distrito. El caso será investigado por la Fiscalía de Ybycuí.

Por Emilce Ramírez
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La construcción de una cocina-comedor en la Escuela Básica María del Pilar Pacheco Maidana, de la compañía Urundey del distrito de María Antonia, ubicado en el departamento de Paraguarí, figura como terminada y pagada, con certificado de recepción definitiva. Sin embargo, la actual administración municipal constató que la obra no está concluida.

El intendente de María Antonia, Pedro Penayo Otazú (ANR), denunció que la cocina-comedor escolar figura con recepción definitiva, pero está inconclusa.
El intendente de María Antonia, Pedro Penayo Otazú (ANR), denunció que la cocina-comedor escolar figura con recepción definitiva, pero está inconclusa.

El intendente Pedro Penayo Otazú (ANR), acompañado por su asesor jurídico, Hugo Leguizamón Arrúa, presentó ante la Comisaría Nº 18 de este distrito una denuncia contra el exintendente local Luis Carlos Ledezma (ANR) por la supuesta ejecución irregular de la obra inconclusa de la cocina-comedor de la Escuela Básica María del Pilar Pacheco Maidana.

La construcción fue adjudicada por G. 206 millones a la firma R.V. Construcciones y Arquitectura – Construcciones de Obras Viales, representada por Cándido Ramón Villalba Caballero. La denuncia presentada en la comisaría local fue elevada al agente fiscal de Ybycuí, abogado Oscar Daniel Fernández.

El intendente de María Antonia, Pedro Penayo Otazú (ANR), junto al asesor jurídico de la Municipalidad, Hugo Leguizamón Arrúa, tras presentar la denuncia.
El intendente de María Antonia, Pedro Penayo Otazú (ANR), junto al asesor jurídico de la Municipalidad, Hugo Leguizamón Arrúa, tras presentar la denuncia.

Según la documentación municipal, la obra fue recibida en forma definitiva en abril de 2025. Sin embargo, hasta ayer continuaban los trabajos en la institución.

El jefe comunal explicó que ayer se vieron obligados a suspender temporalmente los trabajos hasta conocer el avance de la investigación fiscal. Sin embargo, hoy volvieron a trabajar y están solicitando que el agente fiscal se constituya en el lugar.

Lea más: Tras reclamos de padres de familia, reactivan obra en escuela rural de María Antonia

Ampliará denuncia

El intendente Pedro Penayo anunció que ampliará la denuncia penal tras cuestionar una segunda obra de refacción, reparación y mantenimiento de la galería y el techo de tres aulas en la Escuela Nº 1309 Don Justo Antonio Quintana, por G. 73.228.945, adjudicada a la constructora JME Construcciones, representada por José María Enciso Vega.

Cuestionan supuesto incumplimiento de las especificaciones técnicas en reparación de la Escuela N° 1309 Don Justo Antonio Quintana, de María Antonia.
Cuestionan supuesto incumplimiento de las especificaciones técnicas en la reparación de la Escuela Nº 1309 Don Justo Antonio Quintana, de María Antonia.

Según Penayo, los tirantes del techo debían ser de cemento y la puerta, de chapa. Sin embargo, se habrían reutilizado los tirantes de madera y la abertura principal de las tres aulas. Ante esta situación, indicó que ampliará la denuncia porque no quiere hacerse cargo de obras cuestionadas que no corresponden a su gestión.

Lea más: Diputados aprueban proyecto que urge acelerar asfaltado Quyquyhó–María Antonia

Finalmente, dijo que la próxima semana también presentará una denuncia formal ante la Contraloría General de la República (CGR) y que, si fuera necesario, solicitarán una auditoría externa.

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