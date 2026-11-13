María Antonia: obra de G. 206 millones en una escuela figura como terminada, pero está inconclusa

La construcción de una cocina-comedor en la Escuela Básica María del Pilar Pacheco Maidana, de la compañía Urundey del distrito de María Antonia, ubicado en el departamento de Paraguarí, figura como terminada y pagada, con certificado de recepción definitiva. Sin embargo, la actual administración municipal constató que la obra no está concluida.

El intendente Pedro Penayo Otazú (ANR), acompañado por su asesor jurídico, Hugo Leguizamón Arrúa, presentó ante la Comisaría Nº 18 de este distrito una denuncia contra el exintendente local Luis Carlos Ledezma (ANR) por la supuesta ejecución irregular de la obra inconclusa de la cocina-comedor de la Escuela Básica María del Pilar Pacheco Maidana.

La construcción fue adjudicada por G. 206 millones a la firma R.V. Construcciones y Arquitectura – Construcciones de Obras Viales, representada por Cándido Ramón Villalba Caballero. La denuncia presentada en la comisaría local fue elevada al agente fiscal de Ybycuí, abogado Oscar Daniel Fernández.

Según la documentación municipal, la obra fue recibida en forma definitiva en abril de 2025. Sin embargo, hasta ayer continuaban los trabajos en la institución.

El jefe comunal explicó que ayer se vieron obligados a suspender temporalmente los trabajos hasta conocer el avance de la investigación fiscal. Sin embargo, hoy volvieron a trabajar y están solicitando que el agente fiscal se constituya en el lugar.

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Ampliará denuncia

El intendente Pedro Penayo anunció que ampliará la denuncia penal tras cuestionar una segunda obra de refacción, reparación y mantenimiento de la galería y el techo de tres aulas en la Escuela Nº 1309 Don Justo Antonio Quintana, por G. 73.228.945, adjudicada a la constructora JME Construcciones, representada por José María Enciso Vega.

Según Penayo, los tirantes del techo debían ser de cemento y la puerta, de chapa. Sin embargo, se habrían reutilizado los tirantes de madera y la abertura principal de las tres aulas. Ante esta situación, indicó que ampliará la denuncia porque no quiere hacerse cargo de obras cuestionadas que no corresponden a su gestión.

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Finalmente, dijo que la próxima semana también presentará una denuncia formal ante la Contraloría General de la República (CGR) y que, si fuera necesario, solicitarán una auditoría externa.