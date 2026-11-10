Emiliano Rolón convirtió la Fiscalía en “agencia de empleos”, denuncia diputada

En abril de 2023, apenas un mes después de haber asumido como fiscal general del Estado, el 9 de marzo, el Dr. Emiliano Rolón Fernández nombró a Rodrigo Alcides Villamayor Rolón, hijo de su hermana Rigoberta Rolón Fernández, como director de Denuncias Penales del Ministerio Público.

De acuerdo con los registros oficiales, Rodrigo Alcides Villamayor Rolón es funcionario de la Fiscalía desde el año 2015 y se desempeñó como asistente fiscal hasta febrero de 2023, un mes antes antes de que Emiliano Rolón asuma como titular del Ministerio Público, en marzo de 2023.

La llegada de su tío a la Fiscalía General del Estado le valió a Rodrigo Villamayor Rolón el ascenso como director de Denuncias Penales. Es decir, de estar cobrando un salario mensual de G. 7 millones pasó a percibir, en un principio, un sueldo de G. 10 millones; pero en abril de 2024 dicha remuneración aumentó a G. 17 millones.

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“Toda una estructura de nepobabies para usar a la Fiscalía como una agencia de empleos. BASTA YA”, resaltó la diputada Johanna Ortega en parte de una publicación realizada en su cuenta de la red social X.

🚨NEPOBABY DETECTED: El sobrino (hijo de la hermana) del Fiscal General Emiliano Rolón es el Director de Denuncias Penales del Ministerio Público. Rodrigo Alcides Villamayor Rolón entró en ABRIL 2023, un mes después de que Emiliano Rolón asuma el cargo de Fiscal General. Toda una… — Johanna Ortega (@JohannaParaguay) November 9, 2026

Sobrino de Rolón cobra casi lo mismo que fiscales especializados

Actualmente, Rodrigo Alcides Villamayor Rolón continúa al frente de la Dirección de Denuncias Penales del Ministerio Público, y su salario en el cargo asciende a G. 22.406.000, según el Presupuesto de Gastos 2026 de la institución.

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De acuerdo con los datos abiertos del Ministerio de Economía y Finanzas, ese monto de salario total que cobra el sobrino del fiscal general Emiliano Rolón se distribuye en G. 14.181.000 de sueldo, G. 3.625.000 por gastos de representación, G. 3.000.000 en bonificaciones (recursos institucionales) y otros G. 1.600.000 también en bonificaciones, pero de recursos del Tesoro.

El salario que percibe actualmente Rodrigo Alcides Villamayor Rolón (G. 22.406.000) es casi igual al monto que cobran mensualmente los agentes fiscales asignados a unidades especializadas, quienes reciben poco más de G. 23.500.000 por el cargo de relevancia que ocupan.

Hermano de Rolón, comisionado a Itaipú

Daniel Rolón Fernández, hermano del fiscal general Emiliano Rolón Fernández, es funcionario del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), pero comisionado a la Itaipú Binacional.

Mediante resolución N° 222 de fecha 16 de octubre de 2023, el entonces presidente del Senave, Pastor Emilio Soria, resolvió comisionar a la Itaipú Binacional al funcionario Daniel Rolón Fernández.

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El documento señala que en fecha 11 de octubre de 2023 el Director General paraguayo de la Itaipú, Justo Zacarías Irún solicitó el comisionamiento temporal de Rolón Fernández.

El comisionamiento del hermano de Emiliano Rolón ocurrió en medio de la polémica desatada en la Itaipú por la descontratación de 187 funcionarios que habían sido seleccionados en concurso con el argumento de que se “evidenciaron una serie de elementos que, a consideración de la Itaipú, han contaminado el proceso y lo han viciado”.