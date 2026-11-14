Alliana afirma que “Paraguay está de pie y superó la crisis”

En una entrevista, el presidente Pedro Alliana delineó las prioridades inmediatas de su Gobierno mientras Paraguay sigue experimentando los efectos de la crisis bancaria que generó la semana pasada el colapso de Ueno Bank y su matriz empresarial, el Grupo Vázquez, que a su vez causó un terremoto político que resultó en la destitución del entonces presidente Santiago Peña.

Alliana, quien hasta el pasado viernes era vicepresidente de la República, asumió la Presidencia ese día, luego de que el Congreso destituyera, vía juicio político, a Peña, quien luego fue detenido y está imputado por lesión de confianza, administración en beneficio propio y asociación criminal por sus vínculos con Ueno Bank y el Grupo Vázquez.

Tanto el banco como su grupo empresarial vieron un meteórico crecimiento durante el gobierno de Peña, durante el cual Ueno Bank absorbió grandes porcentajes de fondos del Estado paraguayo y empresas vinculadas al Grupo Vázquez se hicieron con lucrativos contratos.

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Tanto el crecimiento de Ueno Bank y el Grupo Vázquez como el gobierno de Peña llegaron a un estrepitoso final la semana pasada cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) anunció el inicio de un procedimiento de resolución de Ueno Bank al determinar que quedó insolvente luego de conceder de forma desmedida grandes créditos a empresas vinculadas a su propio grupo empresarial.

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El cierre de Ueno Bank dejó congelados los ahorros de cientos de miles de personas y los fondos que instituciones del Estado Paraguayo depositaron en esa entidad. La devolución de esos ahorros y fondos hasta ahora ha sido solo parcial, echando mano del Fondo de Garantía de Depósitos del BCP, que asegura hasta 228.300.000 guaraníes para cada ahorrista; aquellos cuyos montos congelados en Ueno superan ese monto siguen sin saber si podrán recuperar todo su dinero.

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Junto al expresidente Peña fueron detenidos e imputados los miembros del Directorio del BCP que dirigían la banca matriz durante el periodo de tiempo en que se registraron las irregularidades en Ueno Bank, además de los principales directivos de Ueno Bank y el Grupo Vázquez.

Devolver los ahorros es “lo más importante”

En una entrevista concedida al medio argentino Infobae, que publicó una trascripción este sábado, el presidente Alliana afirmó que, en principio “lo más importante” para su administración es la devolución de los ahorros, además de “asegurar la estabilidad y funcionamiento pleno del sistema financiero”, cuya reputación se vio golpeada por el escándalo en torno a Ueno Bank.

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Indicó que alrededor del 95 por ciento de los ahorristas de Ueno Bank – unas 1.740.000 personas, principalmente “pequeños ahorristas” – ya han recibido pagos del BCP. Recordó también que esta semana el BCP confirmó la existencia de “activos sanos” de Ueno Bank por un valor de 600 millones de dólares, que irían a reponer los depósitos del fondo de jubilaciones del Instituto de Previsión Social que fueron depositados en el malogrado banco.

Y buscó desmarcarse de la crisis de Ueno Bank afirmando que “siendo vicepresidente de la República he reclamado abierta y públicamente la inmediata solución de lo que estaba pasando” en el banco.

“El sistema financiero paraguayo está fortalecido”

Haciendo eco a declaraciones que su predecesor Santiago Peña hizo la semana pasada, el presidente Alliana enfatizó que “el caso de Ueno Bank fue una crisis puntual” y que no refleja el estado de “salud” del sistema financiero paraguayo en general, que opera “con normalidad”.

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“El sistema financiero paraguayo está fortalecido, por eso pudimos responder en tan corto tiempo a esta situación y salir rápido de la crisis”, dijo el mandatario.

La agenda internacional

El presidente Alliana dio a entender también que la agenda de política internacional de Paraguay durante su Gobierno no cambiará con relación a la línea de la administración Peña, algo reflejado en el hecho de que decidió mantener al ministro de Relaciones Exteriores de su predecesor, Rubén Ramírez.

En ese sentido, manifestó su intención de seguir colaborando con Estados Unidos en el combate al crimen organizado trasnacional en el contexto de la iniciativa regional Escudo de las Américas impulsada por Washington, además de seguir implementando los acuerdos bilaterales entre ambos países en materia de seguridad.

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Comentó también que ya recibió una invitación del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, para visitar Washington y reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump. Sin embargo, afirmó que pidió posponer esa reunión hasta el próximo año para enfocarse en “ordenar internamente nuestra casa”.

“Paraguay está de pie”

Finalmente, el presidente Alliana manifestó que “Paraguay está de pie y superó la crisis”.

“El sistema financiero está sólido y abierto a las inversiones, con seguridad y transparencia. Las instituciones democráticas de la República han funcionado”, subrayó.