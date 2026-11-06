Titular del PLRA acusa a Cartes de avalar decisiones que afectaron al sistema financiero

En un comunicado a la opinión pública, Riveros indicó que el sufrimiento de la gente, la inseguridad y la intranquilidad que hoy vive la ciudadanía son responsabilidad absoluta del gobierno del Partido Colorado y de su titular, Horacio Cartes. “No busque desligarse de estos trágicos hechos. Sus consejos son tardíos e inútiles: lo que corresponde es que asuma, de una vez, sus responsabilidades”, enfatizó.

¿Por qué el PLRA acusa a Horacio Cartes de avalar la crisis financiera?

El titular del PLRA, Alcides Riveros, recalcó que Cartes es el líder de la nucleación política que llevó a Santiago Peña a ocupar la más alta magistratura de la República. Sin embargo, cuestionó que ahora intente restablecer la confianza y proteger a quienes han resultado perjudicados.

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“¡Qué lástima que no haya mostrado la misma preocupación cuando el Poder Ejecutivo impulsó la derogación de la ley que prohibía las denominadas ‘puertas giratorias’, lo que hizo posible que el expresidente de Ueno Bank fuera designado presidente del Banco Central del Paraguay! Muy por el contrario, acompañó esa iniciativa con la aplanadora mayoría oficialista en el Congreso”, espetó Riveros.

¿Cómo facilitó la mayoría cartista el uso de los fondos del IPS?

El referente opositor continuó sus cuestionamientos hacia las decisiones legislativas avaladas por el oficialismo y que impactaron de forma directa en el sistema financiero estatal.

“¡Qué lástima que no haya dado las mismas instrucciones para impedir que se dictaran las normas que posibilitaron el aumento de los depósitos de recursos del Instituto de Previsión Social (IPS) en el novel Ueno Bank!”, aseveró.

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Asimismo, criticó los canales institucionales adoptados por el Ejecutivo: “Y ¡qué lástima que no le haya dado este mismo consejo al Presidente de la República cuando acudió a rendir cuentas ante la Junta de Gobierno de su partido, incluso antes de cumplir con su deber constitucional de rendir cuentas ante el Congreso Nacional!”, aseveró.

¿Qué instituciones fueron copadas por el cartismo, según la denuncia liberal?

Finalmente, el presidente del PLRA lamentó que Cartes no se haya preocupado antes por el equilibrio de los poderes públicos y que, por el contrario, haya ordenado a la bancada colorada designar a afiliados partidarios en los órganos de control y de justicia.

“Es decir, impulsó el copamiento de todas las instituciones del Estado, incluido el Poder Judicial, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y la Contraloría General de la República”, concluyó.