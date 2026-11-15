Caso Ueno Bank: Ricardo Estigarribia pide detención de Fernández Valdovinos e investigación a Lea Giménez

El gobernador de Central y precandidato presidencial, Ricardo Estigarribia (PLRA), durante el encuentro político que tuvo con intendentes, legisladores y dirigentes liberales, habló sobre el escándalo económico con Ueno Bank y pidió que la investigación se extienda a exmiembros del Gabinete de Santiago Peña.

“Esta estafa tiene nombres y apellidos, ninguno puede quedar impune. No hay que proteger a los bandidos que robaron a las familias paraguayas”, dijo el gobernador Estigarribia.

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El gobernador insistió en que todos los responsables deben responder ante la justicia y que se debe garantizar la devolución del 100% de los ahorros a las familias afectadas, sin privilegios ni impunidad.

Sobre ese punto cuestionó al Ministerio Público por dilatar la detención del exministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, y por no investigar a la exjefa de Gabinete de Santiago Peña, Lea Giménez, en el caso del escándalo de Ueno Bank y los depósitos de fondos públicos a la entidad bancaria.

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Según Estigarribia, ambos jugaron un papel importante en el Gobierno de Santiago Peña y pueden estar involucrados en la toma de decisiones sobre el depósito de fondos públicos al ahora quebrado Ueno Bank.

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Por otro lado, Estigarribia puso énfasis en la necesidad de fortalecer la unidad del PLRA, superar las diferencias entre movimientos internos y construir un acuerdo que permita llegar a las elecciones de 2028 con una candidatura única y un proyecto nacional.