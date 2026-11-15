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15 de noviembre de 2026 - 11:51

Caso Ueno Bank: Ricardo Estigarribia pide detención de Fernández Valdovinos e investigación a Lea Giménez

Carlos Fernández Valdovinos y Lea Giménez, ex miembros del gabinete de ministros de Santiago Peña.
Carlos Fernández Valdovinos y Lea Giménez, ex miembros del gabinete de ministros de Santiago Peña.

El gobernador Ricardo Estigarribia indicó que la detención del exministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos no puede seguir postergándose. Pidió además que Lea Giménez, exjefa de Gabinete de Santiago Peña, también sea investigada en el caso Ueno Bank.

Por ABC Color
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El gobernador de Central y precandidato presidencial, Ricardo Estigarribia (PLRA), durante el encuentro político que tuvo con intendentes, legisladores y dirigentes liberales, habló sobre el escándalo económico con Ueno Bank y pidió que la investigación se extienda a exmiembros del Gabinete de Santiago Peña.

“Esta estafa tiene nombres y apellidos, ninguno puede quedar impune. No hay que proteger a los bandidos que robaron a las familias paraguayas”, dijo el gobernador Estigarribia.

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El gobernador insistió en que todos los responsables deben responder ante la justicia y que se debe garantizar la devolución del 100% de los ahorros a las familias afectadas, sin privilegios ni impunidad.

Candina Ramirez sonríe en el centro del grupo de asistentes, rodeada de personas que celebran, en un ambiente luminoso y alegre.
Ricardo Estigarribia se reúne con dirigentes liberales para fortalecer su precandidatura presidencial.

Sobre ese punto cuestionó al Ministerio Público por dilatar la detención del exministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, y por no investigar a la exjefa de Gabinete de Santiago Peña, Lea Giménez, en el caso del escándalo de Ueno Bank y los depósitos de fondos públicos a la entidad bancaria.

Según Estigarribia, ambos jugaron un papel importante en el Gobierno de Santiago Peña y pueden estar involucrados en la toma de decisiones sobre el depósito de fondos públicos al ahora quebrado Ueno Bank.

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Por otro lado, Estigarribia puso énfasis en la necesidad de fortalecer la unidad del PLRA, superar las diferencias entre movimientos internos y construir un acuerdo que permita llegar a las elecciones de 2028 con una candidatura única y un proyecto nacional.

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