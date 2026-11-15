ABC
15 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Enfoque Económico
ABC TV de 10:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
Entretenidos
ABC Cardinal AM de 10:00 a 11:59
Escuchar ABC AM
A Pura Naftalina
ABC FM 08:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
Enfoque Económico
ABC TV de 10:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
30º
Ahora
ver más
30º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
31º
undefined 2026-11-16
Min
24º
Máx
37º
undefined 2026-11-17
Min
21º
Máx
27º
undefined 2026-11-18
Min
20º
Máx
33º
undefined 2026-11-19
Min
21º
Máx
30º
undefined 2026-11-20
Min
21º
Máx
27º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Política
15 de noviembre de 2026 - 09:41

Riveros responsabiliza a la ANR por la crisis y asegura que el PLRA apoya el juicio político al fiscal general

Hombre de camisa celeste, Alcides Riveros, dialoga con simpatizantes en parque, rodeado de árboles y personas diversas.
Alcides Riveros, presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).Jesús Riveros

SAN IGNACIO, Misiones. El presidente del PLRA, Alcides Riveros, responsabilizó a la ANR por la crisis económica, social e institucional que atraviesa el país. Anunció que los diputados liberales respaldarán el juicio político al fiscal general del Estado.

Por Jesús Riveros
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El titular del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Alcides Riveros, afirmó que el oficialismo colorado es responsable de la situación de crisis actual que impacta en el país porque, según afirmó, copó las instituciones y los organismos de control.

Lea más: Presidente del PLRA busca fortalecer el partido en Misiones con miras al 2028

“El único responsable de todo esto que ocurre en el país es el gobierno del Partido Colorado. No solamente una persona, el Partido Colorado es responsable de toda esta crisis económica, social y esta crisis institucional que existe en la República del Paraguay”, manifestó.

Apoyo al juicio político del fiscal general

En cuanto al pedido de juicio político al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, Riveros confirmó que el PLRA acompañará la iniciativa y señaló que los legisladores de su partido ya recibieron instrucciones para respaldar el proceso.

Emiliano Rolón Fernández sentado en escritorio, con traje azul y corbata roja, mirada seria y ambiente profesional con libros y trofeos.
Emiliano Rolón Fernández, titular de la Fiscalía General del Estado.

“Nosotros acompañamos desde el Partido Liberal el juicio al fiscal general del Estado, creo que entre esta semana van a estar presentando el libelo acusatorio y ya hemos encomendado a todos los diputados para poder acompañar el pedido de juicio político a Emiliano Rolón”, expresó.

Al ser consultado sobre la demora en las investigaciones del caso ueno bank y el tiempo que se habría perdido para esclarecer los hechos, consideró que esa situación permitió que determinadas cuestiones pudieran acomodarse en distintos ámbitos.

Lea más: Diputado liberal denuncia concentración de poder y saqueo al Estado

“Se perdieron muchas cosas, o sea, se dio tiempo a que esto se pueda acomodar en muchos lugares, entonces creo que es fundamental que los organismos de control funcionen para que podamos salir de esta situación”, señaló.

Alianza opositora para 2028

Alcides Riveros también se refirió a las perspectivas electorales de la oposición con miras a los comicios presidenciales de 2028 y a la posibilidad de una alianza con Miguel Prieto, líder del movimiento Yo Creo, a quien se menciona como una de las figuras de la oposición.

Miguel Prieto Vallejos con micrófono en camiseta blanca y abrigo negro, rodeado de hombres con expresiones serias y atentas.
Miguel Prieto, lider político del movimiento Yo Creo y candidato a la presidencia de a Republica para el 2028.

El titular del PLRA indicó que mantendrán conversaciones con los distintos sectores políticos para buscar acuerdos y definir el mecanismo de selección del candidato que representará a la oposición.

“Miguel Prieto es un actor de la oposición paraguaya, ahora nosotros vamos a estar conversando con todos los sectores de la oposición de modo a buscar conjugar muchas cosas y de elegir el método de elección del próximo candidato de la oposición paraguaya”, manifestó.

Finalmente, consideró que la crisis nacional representa una oportunidad para los sectores opositores y alentó a las figuras políticas interesadas en competir por la Presidencia de la República a presentar propuestas concretas a la ciudadanía.

Lo
más leído
del día

01
Política
Offshore de Ueno en Luxemburgo declaró solo US$ 49.985 en caja
Ver más
02
Nacionales
Ciudadanos se manifiestan para exigir la destitución del Fiscal General Emiliano Rolón
Ver más
03
Política
Ueno Bank: estos son los responsables de depositar fondos públicos y jubilatorios
Ver más
04
Economía
Juan Carlos Baruja: “Vamos a analizar la conveniencia o no del tren de cercanías”
Ver más
05
Cultural
Panópticos portátiles
Ver más

Te puede interesar