Riveros responsabiliza a la ANR por la crisis y asegura que el PLRA apoya el juicio político al fiscal general

El titular del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Alcides Riveros, afirmó que el oficialismo colorado es responsable de la situación de crisis actual que impacta en el país porque, según afirmó, copó las instituciones y los organismos de control.

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“El único responsable de todo esto que ocurre en el país es el gobierno del Partido Colorado. No solamente una persona, el Partido Colorado es responsable de toda esta crisis económica, social y esta crisis institucional que existe en la República del Paraguay”, manifestó.

Apoyo al juicio político del fiscal general

En cuanto al pedido de juicio político al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, Riveros confirmó que el PLRA acompañará la iniciativa y señaló que los legisladores de su partido ya recibieron instrucciones para respaldar el proceso.

“Nosotros acompañamos desde el Partido Liberal el juicio al fiscal general del Estado, creo que entre esta semana van a estar presentando el libelo acusatorio y ya hemos encomendado a todos los diputados para poder acompañar el pedido de juicio político a Emiliano Rolón”, expresó.

Al ser consultado sobre la demora en las investigaciones del caso ueno bank y el tiempo que se habría perdido para esclarecer los hechos, consideró que esa situación permitió que determinadas cuestiones pudieran acomodarse en distintos ámbitos.

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“Se perdieron muchas cosas, o sea, se dio tiempo a que esto se pueda acomodar en muchos lugares, entonces creo que es fundamental que los organismos de control funcionen para que podamos salir de esta situación”, señaló.

Alianza opositora para 2028

Alcides Riveros también se refirió a las perspectivas electorales de la oposición con miras a los comicios presidenciales de 2028 y a la posibilidad de una alianza con Miguel Prieto, líder del movimiento Yo Creo, a quien se menciona como una de las figuras de la oposición.

El titular del PLRA indicó que mantendrán conversaciones con los distintos sectores políticos para buscar acuerdos y definir el mecanismo de selección del candidato que representará a la oposición.

“Miguel Prieto es un actor de la oposición paraguaya, ahora nosotros vamos a estar conversando con todos los sectores de la oposición de modo a buscar conjugar muchas cosas y de elegir el método de elección del próximo candidato de la oposición paraguaya”, manifestó.

Finalmente, consideró que la crisis nacional representa una oportunidad para los sectores opositores y alentó a las figuras políticas interesadas en competir por la Presidencia de la República a presentar propuestas concretas a la ciudadanía.