ABC
16 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
Ancho Perfil
ABC Cardinal AM de 16:00 a 17:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
33º
Ahora
ver más
33º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
34º
undefined 2026-11-17
Min
21º
Máx
37º
undefined 2026-11-18
Min
21º
Máx
37º
undefined 2026-11-19
Min
21º
Máx
32º
undefined 2026-11-20
Min
23º
Máx
30º
undefined 2026-11-21
Min
21º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.110
Venta
6.390
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.010
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Política
16 de noviembre de 2026 - 15:44

María Antonia: Fiscalía verifica supuesta obra inconclusa y firma presenta amparo

Fiscales y policías constataron en la Escuela María del Pilar Pacheco Maidana, de Urundey, el estado de la cocina-comedor, una obra en construcción en María Antonia que figura como terminada y pagada.
Fiscales y policías constataron en la Escuela María del Pilar Pacheco Maidana, de Urundey, el estado de la cocina-comedor, una obra en construcción en María Antonia que figura como terminada y pagada.Emilce Ramírez

MARÍA ANTONIA. Una comitiva fiscal y policial se constituyó en una escuela local para investigar una supuesta obra inconclusa que figura como terminada y pagada.

Por Emilce Ramírez
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La intervención del Ministerio Público se realizó tras la denuncia presentada por el nuevo intendente local, Pedro Penayo (ANR), sobre la supuesta obra inconclusa de una cocina-comedor en la Escuela Básica María del Pilar Pacheco Maidana, de la compañía Urundey, de este distrito del departamento de Paraguarí

El intendente de María Antonia, Pedro Penayo Otazú (ANR), denunció que la cocina-comedor escolar figura con recepción definitiva, pero está inconclusa.
El intendente de María Antonia, Pedro Penayo Otazú (ANR), denunció que la cocina-comedor escolar figura con recepción definitiva, pero está inconclusa.

El intendente Penayo denunció que la cocina-comedor fue adjudicada por G. 206 millones a R.V. Construcciones y Arquitectura, representada por Cándido Ramón Villalba Caballero, figura como terminada y pagada, con recepción definitiva, pero estaría inconclusa.

El asistente fiscal Juan Alum se constituyó en el lugar e identificó a dos albañiles que dijeron haber sido contratados por el exintendente Luis Carlos Ledezma.

<b>Constructora promueve amparo</b>

La constructora, por su parte, promovió un amparo contra la Municipalidad. El juez de Garantías de Ybycuí, Rodolfo Emmanuel Vera Rodríguez, lo admitió y dio tres días al intendente Penayo para brindar un informe respecto a la obra cuestionada.

El juez de Garantías de Ybycuí, Rodolfo Emmanuel Vera Rodríguez, admitió el amparo presentado por la empresa constructora de María Antonia, pero rechazó el pedido de medida cautelar de urgencia solicitado.
El juez de Garantías de Ybycuí, Rodolfo Emmanuel Vera Rodríguez, admitió el amparo presentado por la empresa constructora de María Antonia, pero rechazó el pedido de medida cautelar de urgencia solicitado.

Sin embargo, el magistrado rechazó el pedido de medida cautelar de urgencia, que buscaba el ingreso al establecimiento y la ejecución de trabajos, por no acreditarse la verosimilitud del derecho ni un perjuicio inminente o irreparable.

Lea más: María Antonia: obra de G. 206 millones en una escuela figura como terminada, pero está inconclusa

<b>Otra obra cuestionada</b>

Penayo también denunció una obra de refacción de la galería y el techo de tres aulas de la Escuela N.º 1309 Don Justo Antonio Quintana, por G. 73.228.945, adjudicada a JME Construcciones, representada por José María Enciso Vega.

Cuestionan supuesto incumplimiento de las especificaciones técnicas en reparación de la Escuela N° 1309 Don Justo Antonio Quintana, de María Antonia.
Cuestionan supuesto incumplimiento de las especificaciones técnicas en la reparación de la Escuela Nº 1309 Don Justo Antonio Quintana, de María Antonia.
La cocina-comedor de la Escuela María del Pilar Pacheco Maidana, de María Antonia, figura como terminada, pero los trabajos continúan.
La cocina-comedor de la Escuela María del Pilar Pacheco Maidana, de María Antonia, figura como terminada, pero los trabajos continúan.

Según el intendente Penayo, los tirantes del techo debían ser de cemento y la puerta, de chapa, pero se habrían reutilizado los tirantes de madera y la abertura principal de las tres aulas.

Lo que dijo el exintendente Ledezma

El exintendente Ledezma reconoció que la obra de la cocina-comedor cuenta con recepción definitiva y que fue pagada sin verificación de la intendencia, basándose en la certificación del fiscal de obra, del arquitecto Bernardo Moray.

Lea más: Tras reclamos de padres de familia, reactivan obra en escuela rural de María Antonia

Sobre la obra de G. 73 millones, admitió que se reutilizaron los materiales existentes, pero aseguró que JME Construcciones no cobró por puertas metálicas ni por tirantes de hormigón armado.

Lo
más leído
del día

01
Política
Fotos inéditas de la “suite” que Santiago Peña deberá abandonar
Ver más
02
Política
Audios revelan esquema de maletín en Fiscalía y entrega de US$ 40.000 a hijo de fiscal general
Ver más
03
Política
De sala histórica a gimnasio: los privilegios de Peña en su reclusión
Ver más
04
Política
Peña festeja preso su cumpleaños: revelan cómo vive recluido en el Regimiento Escolta Presidencial
Ver más
05
Nacionales
“¿Cómo llegué hasta aquí?” El libro que lee Miguel Vázquez en el ex Tacumbú
Ver más

Te puede interesar