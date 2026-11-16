María Antonia: Fiscalía verifica supuesta obra inconclusa y firma presenta amparo

La intervención del Ministerio Público se realizó tras la denuncia presentada por el nuevo intendente local, Pedro Penayo (ANR), sobre la supuesta obra inconclusa de una cocina-comedor en la Escuela Básica María del Pilar Pacheco Maidana, de la compañía Urundey, de este distrito del departamento de Paraguarí

El intendente Penayo denunció que la cocina-comedor fue adjudicada por G. 206 millones a R.V. Construcciones y Arquitectura, representada por Cándido Ramón Villalba Caballero, figura como terminada y pagada, con recepción definitiva, pero estaría inconclusa.

El asistente fiscal Juan Alum se constituyó en el lugar e identificó a dos albañiles que dijeron haber sido contratados por el exintendente Luis Carlos Ledezma.

<b>Constructora promueve amparo</b>

La constructora, por su parte, promovió un amparo contra la Municipalidad. El juez de Garantías de Ybycuí, Rodolfo Emmanuel Vera Rodríguez, lo admitió y dio tres días al intendente Penayo para brindar un informe respecto a la obra cuestionada.

Sin embargo, el magistrado rechazó el pedido de medida cautelar de urgencia, que buscaba el ingreso al establecimiento y la ejecución de trabajos, por no acreditarse la verosimilitud del derecho ni un perjuicio inminente o irreparable.

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<b>Otra obra cuestionada</b>

Penayo también denunció una obra de refacción de la galería y el techo de tres aulas de la Escuela N.º 1309 Don Justo Antonio Quintana, por G. 73.228.945, adjudicada a JME Construcciones, representada por José María Enciso Vega.

Según el intendente Penayo, los tirantes del techo debían ser de cemento y la puerta, de chapa, pero se habrían reutilizado los tirantes de madera y la abertura principal de las tres aulas.

Lo que dijo el exintendente Ledezma

El exintendente Ledezma reconoció que la obra de la cocina-comedor cuenta con recepción definitiva y que fue pagada sin verificación de la intendencia, basándose en la certificación del fiscal de obra, del arquitecto Bernardo Moray.

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Sobre la obra de G. 73 millones, admitió que se reutilizaron los materiales existentes, pero aseguró que JME Construcciones no cobró por puertas metálicas ni por tirantes de hormigón armado.