La intendenta de Asunción, Soledad Núñez, designó oficialmente a Adriana Ávila Pedretti como nueva titular de la Dirección de Mercados Zonales. Con este nombramiento, Ávila se convierte en la primera mujer en liderar los centros de abasto municipales, y asume el desafío de poner orden en espacios vitales para la economía popular que durante décadas arrastraron el abandono institucional.

Durante el acto de presentación ante trabajadores y autoridades municipales, la reciente directora agradeció el respaldo de la jefa comunal y dejó en claro que su gestión estará enfocada en devolverle dignidad y seguridad a los puestos de venta.

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El compromiso anunciado apunta a trabajar de manera directa y cercana con los permisionarios y comerciantes. Subrayó que buscará que estos pulmones comerciales de la ciudad recuperen su atractivo histórico sin quedar atrapados en las viejas mañas burocráticas que tanto perjudicaron al trabajador honesto.

Tolerancia cero contra las “cajas paralelas” y la corrupción

Ávila lanzó una advertencia directa tanto a los funcionarios como a los gestores informales y prometió cortar de cuajo los cobros indebidos y las extorsiones por el uso de espacios públicos dentro de los predios municipales.

“Vamos a erradicar todo tipo de cobro indebido. Bajo esta administración habrá tolerancia cero a la corrupción. Queremos una institución transparente, con reglas claras, donde cada uno pague lo que le corresponde por derecho”, sentenció.

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El Mercado 4 y los mercados zonales fueron señalados históricamente como focos de recaudación irregular, donde los permisionarios muchas veces debían pagar cánones arbitrarios sin recibir a cambio ni siquiera los servicios básicos.

Ávila anunció que coordinará acciones urgentes con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP) para ordenar el caos de conexiones clandestinas, mejorar la salubridad y fortalecer los sistemas de prevención de siniestros.

El plan de recuperación contempla además articular esfuerzos con el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), la Secretaría Nacional de Cultura y la Secretaría Nacional de Turismo, sumando el aporte de la academia y del sector privado.

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El trabajo en los mercados municipales será con la mirada puesta en los 500 años de fundación de Asunción para convertirse en espacios seguros, ordenados y transparentes al servicio de toda la ciudadanía.