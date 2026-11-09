Sin insumos de bacheo de Asunción: la pesada herencia de Bello que recibe Soledad Núñez

La intendenta de Asunción, Soledad Núñez, quien asumió el cargo el martes pasado, recibió una capital llena de baches, con avenidas como Fernando de la Mora, uno de los principales accesos, en estado calamitoso. Mientras tanto la Dirección de Vialidad de la Municipalidad está en condiciones de inviabilidad operativa, según denunciaron los propios funcionarios de la dependencia.

Los trabajadores hablan de un parque automotor e infraestructura que evidencian el colapso administrativo heredado de la gestión del exintendente Luis Bello (ANR-cartista) y piden la intervención de la nueva gestión. La dependencia afronta una escasez total de insumos para asfalto en caliente por deudas con proveedores, admitió el director interino.

Crisis en Vialidad de Asunción: funcionarios exigen auxilio a Soledad Núñez

Funcionarios de la Dirección de Vialidad de la Municipalidad de Asunción, que optaron por el anonimato por temor a represalias, solicitaron este lunes la presencia urgente de la nueva intendenta Soledad Núñez. El objetivo principal de los trabajadores es visibilizar la crítica situación en la que se encuentra la dependencia municipal desde hace varios años.

Los denunciantes señalaron una falta total de insumos básicos para operar con normalidad, advirtiendo que no disponen de materiales para la elaboración de asfalto en caliente ni para realizar trabajos de fresado en las calles. Esta carencia absoluta de elementos de trabajo provoca que los obreros queden inactivos durante sus turnos laborales.

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Asimismo, los trabajadores reclamaron que durante los últimos dos años, específicamente desde 2024, no se ha cumplido con los más mínimos derechos laborales consagrados en el contrato colectivo vigente. Entre los incumplimientos figuran la falta de entrega de uniformes adecuados, calzados de seguridad y el suministro diario de leche, atendiendo a la insalubridad de sus labores.

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Los empleados consultados por ABC confirmaron que los únicos elementos disponibles en stock se limitan a componentes para asfalto en frío. Según explicaron, este material alternativo posee una menor durabilidad y tiende a desaparecer de las calzadas ante cualquier precipitación registrada en la capital.

Deudas de la Comuna de Asunción frenan la producción de asfalto en caliente

El director interino de Vialidad, Óscar Pérez, quien asumió la intervención de la dependencia tras el escándalo de la denominada “mafia del asfalto”, reconoció la existencia de deudas pendientes con los proveedores particulares. Explicó que la regularización de estos compromisos financieros se encuentra a cargo de la Dirección General de Administración y Finanzas.

Pérez detalló que el inconveniente principal para la operatividad se centra en la provisión de piedra triturada, un insumo indispensable para la elaboración del hormigón de asfalto en caliente. “Nos sirve para uno o dos días, después ya tenemos que estar solicitando y ellos dicen no tener autorización (para la reposición) hasta el cumplimiento de estos pagos”, expresó.

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Pérez reconoció que esta limitación impide planificar un cronograma sostenido de bacheo y reparación de las calles de la ciudad de Asunción. Agregó que la mayoría de los contratos de provisión vencen en diciembre y que la dependencia ya solicitó su ampliación, mientras que el contrato de combustible ya fue ampliado con anterioridad.

El director interino indicó que hasta el momento no recibieron la visita de los funcionarios de la administración de la nueva intendenta. “Sabemos que en algún momento le va a tocar venir por acá y nosotros acá estamos ansiosos por recibirla y también que vea cuál es la situación actual de la dirección de Vialidad”, expresó.

Parque automotor de Vialidad: interventor afirma que operan con maquinaria reparada

A casi una semana de la asunción de la nueva administración ejecutiva, Pérez señaló que la Dirección de Vialidad se encuentra actualmente “con la casa en orden” y debidamente estructurada en el plano documental. Afirmó que se ejecutaron arreglos de urgencia que permitieron mejorar la infraestructura edilicia entre un 60% y un 70%, quedando a la espera de una visita oficial.

En cuanto al parque automotor disponible, el director precisó que la dependencia cuenta actualmente con un total de 33 vehículos en funcionamiento y 17 maquinarias pesadas operativas. Destacó que este inventario representa un stock importante para intentar normalizar las tareas viales básicas en los diferentes barrios de la capital.

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Asimismo, informó sobre la reparación de un bacheador acelerado tras una inversión menor. “Cuando vinimos, uno estaba en funcionamiento, el otro no, y levantamos. Fue un gasto de G. 1 millón, que es nada” para la comuna, agregó.

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Pérez también confirmó la recuperación técnica de una usina de producción de asfalto en caliente adquirida durante la administración de Mario Ferreiro. Dicha planta industrial había quedado paralizada tras sufrir el hurto sistemático de su cableado eléctrico, pero logró ser rehabilitada para operar nuevamente.

Mafia del asfalto: avanzan sumarios a 21 funcionarios de la Comuna

En relación con las irregularidades detectadas durante el proceso de intervención, tras la revelación de la “mafia del asfalto”, el director confirmó que el proceso de sumario administrativo abierto a 21 funcionarios salpicados, incluido el exdirector Nicolás Duarte, continúa su curso legal dentro de la Dirección de Asuntos Jurídicos. Indicó que las actuaciones procesales se encuentran en la etapa de sustanciación conforme a los plazos establecidos por la normativa municipal.

Remarcó que los 21 funcionarios sumariados fueron apartados y puestos a disposición de la Dirección de Recursos Humanos, por lo que ya no cumplen funciones dentro de Vialidad. Agregó que varios de ellos fueron reubicados en otras dependencias de la comuna, mientras que el exdirector había presentado su renuncia.

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Los antecedentes del caso se remontan a las denuncias presentadas ante el Ministerio Público por los concejales Pablo Callizo y Maximiliano Seiferheld sobre un esquema de recaudación paralela, desvío de recursos y uso irregular de maquinarias y personal de Vialidad. Dicho esquema operaba mediante registros falsos de mantenimiento vial para encubrir trabajos ejecutados en predios particulares.

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La investigación fiscal y las denuncias ciudadanas también expusieron graves falencias de control, tales como la inactividad de sistemas GPS, cámaras descompuestas y el ordeñe de combustibles. La nueva administración municipal enfrenta el desafío de esclarecer definitivamente estos hechos y sanear la gestión de la dependencia.

Finanzas de Asunción auditadas: analizan contratos vencidos y deudas

Sobre la situación de provisión de estos insumos, la directora general de Administración y Finanzas (DGAF), Irene Bellassai, informó que la dependencia a su cargo se encuentra en pleno proceso de interiorizarse sobre la situación de cada contrato vigente, entre ellos los de provisión de piedra triturada destinada a las obras viales.

La directora advirtió que algunas de las contrataciones clave se encuentran actualmente paralizadas, obedeciendo en ciertos casos a la falta de pagos acumulados y en otros a haber alcanzado su fecha de vencimiento legal. Señaló que al haber asumido la administración recientemente la semana previa, se encuentran recopilando la información como parte del proceso de corte administrativo.

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Bellassai estimó que precisar el estado financiero real de cada contrato demandará un plazo aproximado de entre 15 y 20 días. Aclaró que la revisión se ejecutará priorizando las necesidades más urgentes para la municipalidad y la continuidad de los servicios esenciales brindados a la ciudadanía.

La directora de la DGAF destacó que esta etapa inicial de diagnóstico financiero busca ordenar los recursos económicos disponibles. El objetivo principal de la nueva administración, remarcó, es garantizar el normal funcionamiento operativo de la institución y definir con precisión las acciones administrativas correspondientes.