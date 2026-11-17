En medio del terremoto político y la reciente renuncia del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, acorralado por un inminente juicio político, el senador opositor Rafael Filizzola aseguró que lo ocurrido representa “la derrota de nuestra democracia” y una verdadera tragedia económica y social para todo el Paraguay.

En una extensa entrevista por la ABC 730 AM, Filizzola sostuvo que el sistema político actual llegó a un punto de agotamiento terminal. Para el congresista, el colapso del banco digital y el desvío de millones de dólares del Estado son la consecuencia directa de un modelo basado en el prebendarismo, el dinero sucio en la política y el copamiento de los órganos de control que estaba en manos del Partido Colorado.

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Señaló que las instituciones no reaccionaron a tiempo porque la Fiscalía, la Contraloría General de la República y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) actuaron como un escudo de encubrimiento y complicidad para blindar al entorno presidencial y al Grupo Vázquez.

Un banco “cáscara” inflado con la plata de los jubilados

El senador recordó que las señales de alarma estuvieron encendidas desde el primer día en que Peña asumió el mando siendo accionista directo de Ueno Holding.

Filizzola cuestionó que el Banco Central del Paraguay (BCP) haya aprobado la conversión a banco en tiempo récord y que luego le haya permitido maquillar en sus balances una pérdida real de US$ 300 millones arrastrada tras la absorción de Visión Banco.

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Según el análisis del legislador, la entidad financiera operó prácticamente como una “cáscara” sin capital propio, sostenida de manera artificial por un esquema piramidal alimentado con recursos públicos.

Denunció que, mientras todas las alertas rojas ya estaban encendidas, autoridades de entidades como el Instituto de Previsión Social (IPS), que llegó a flexibilizar hasta cinco reglamentos internos para calificar al banco y depositar más de US$ 515 millones, y titulares de las hidroeléctricas Itaipú y Yacyretá siguieron inyectando dinero público hasta semanas antes del derrumbe de Ueno Bank.

Filizzola exige castigo a los responsables

Al ser consultado sobre el rol del líder del oficialismo, Horacio Cartes, en medio de esta trama, Filizzola consideró que el expresidente reaccionó “muy tarde”, recién cuando recibió informes internos sobre la gravedad irreversible del agujero financiero y el riesgo de que el Partido Colorado quedara pegado al mayor desfalco de la historia reciente.

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Según el senador, en ese momento, Cartes optó por impulsar pedidos de informes para intentar desmarcarse del escándalo cuando la caída de la entidad ya era inevitable.

De cara a la nueva etapa que encabeza el presidente Pedro Alliana, el parlamentario manifestó que la investigación no debe convertirse en una “caza de brujas” indiscriminada, pero exigió determinar las responsabilidades penales y administrativas de cada funcionario que firmó resoluciones o miró hacia otro lado.

Finalmente, Filizzola alertó sobre el golpe que sufrirá el bolsillo de la gente ya que más de 7.000 puestos de trabajo están en riesgo, hay obras paralizadas, y se dio la pérdida de valor del guaraní, además de un encarecimiento de la deuda externa del país.

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“Este es el fracaso de nuestras instituciones. Le insto al Gobierno a actuar con humildad, a dejar de robar y a cortar de raíz las cajas paralelas para reconstruir el país sobre esta desgracia”, sentenció el senador.