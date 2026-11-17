Varios diputados opositores dedicaron palabras de agradecimiento a Luz Candado y su familia, a quienes consideraron como “valientes” por denunciar los sobres con dinero que se encontraban en Mburuvicha Róga durante la presidencia de Santiago Peña.

Peña hoy guarda reclusión en Viñas Cue por los delitos de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.

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“Tenemos que reconocer a los verdaderos valientes en este caso. A los que fueron olvidados, amedrentados y perseguidos por el poder de turno”, dijo el diputado Raúl Benítez.

El diputado opositor indicó que la exempleada fue perseguida por Santiago Peña y su gavilla solo por decir la verdad, por decir que encontraba dinero en sobre, dinero de la ciudadanía.

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“Me parece importante destacar a Luz Candado, quien fue perseguida y atacada por Santiago Peña y su gavilla por decir la verdad. La mujer fue sometida por un presidente que sentía que tenía toda la impunidad para hacer o deshacer todo lo que se le antojaba o quería”, dijo Benítez.

Por su lado, la diputada Johana Ortega (PPS) también indicó que Luz Candado se plantó y por eso fue perseguida y amedrentada, pero que hoy la gente la considera una valiente.

“Hoy la ciudadanía la reconoce como una mujer valiente, que se plantó y miró de frente al poder de turno”, dijo Johanna Ortega.

La parlamentaria también indicó que hace un año cuatro diputados y cuatro senadores denunciaron a Santiago Peña. Lamentó que no les hayan hecho caso y evitar el colapso de Ueno Bank.

Instan a ser valientes y no tibios

Raúl Benítez indicó que el contexto actual no admite tibios o posiciones ambiguas, sino valientes por lo cual instó a sus colegas a tomar las decisiones correctas y estar del lado del pueblo.

“Este contexto no admite tibiezas o posiciones ambiguas por parte de las autoridades. El contexto exige respuestas a la ciudadanía, así que colegas tengamos el coraje de Luz Candado y alejémonos de la tibieza, la inutilidad y la cobardía de Emiliano Rolón”, sostuvo Benítez.

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Johanna Ortega, por su lado, indicó que Emiliano Rolón se convirtió en un muro y obstáculo hacia la transparencia.

“El fiscal decidió mirar para otro lado, para no decir que le ayudó a ocultar evidencia a Peña. Emiliano Rolón sigue siendo el muro y el obstáculo para los que buscamos el fin de la impunidad”, puntualizó Ortega.