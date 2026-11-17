La diputada María Constancia Benítez (PLRA) es la principal proyectista, quien junto a su colega Édgar Chávez (ANR-HC), ambos representantes de Guairá, lograron reflotar una iniciativa que ya había sido rechazada en 2011. El plan consiste en despojar al distrito de Independencia de 25.533 hectáreas. El expediente ingresó a la Cámara Baja en marzo de 2025.

Lea más: A punto de entrar en un año electoral, Diputados se alista a crear otro municipio

Durante el debate, Chávez aseguró que la propuesta cuenta con el respaldo de la Municipalidad de Independencia y sostuvo que la medida significa “acercar el Estado” a la ciudadanía para que esta pueda “elegir a sus propias autoridades”.

¿Qué pasará ahora con el proyecto aprobado en Diputados?

Sin mayor debate, el pleno dio media sanción al documento y remitió el expediente a la Cámara de Senadores, dando por concluido el tema.

El argumento habitual para impulsar estas divisiones territoriales es que el distrito “madre” —en este caso, Independencia— no llega con obras a los pobladores. Sin embargo, en la práctica, estas estructuras suelen traducirse en más gastos rígidos en dietas y salarios para operadores políticos.

¿Por qué se reactivó la creación de distritos tras la salida de Santiago Peña?

Estos nuevos municipios carecen de capacidad de recaudación propia y dependen casi en su totalidad de las transferencias del Poder Ejecutivo, así como de los recursos de la Itaipú Binacional. Tampoco cumplen el requisito legal de contar con al menos 10.000 habitantes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cuando el expresidente Santiago Peña, centralizó los fondos del Fonacide y los royalties de Itaipú para financiar su programa estrella “Hambre Cero”, el impulso por crear distritos se detuvo. Ahora, tras la destitución de Peña y ante la versión de que el almuerzo escolar volvería a ser administrado por gobernaciones y municipalidades, retorna la fiebre por crear ciudades.

¿Cuál es el antecedente de este proyecto en el departamento de Guairá?

Una iniciativa idéntica, que también buscaba restar 25.533 hectáreas a Independencia para fundar Santa Cecilia, había sido presentada el 3 de marzo de 2011 por los entonces diputados Atilio Penayo, Jorge Baruja, Cándido Aguilera, Gustavo Mussi, Eladio Gómez y César Garcete. En aquella oportunidad, el proyecto fue rechazado y enviado al archivo.