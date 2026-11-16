Ueno/Peña: Senado define aprobación de comisiones investigadoras y pedidos de informes

Durante la sesión anterior de la Cámara Alta, la bancada cartista amagó con dar luz verde a todos los pedidos de informes y a las comisiones de investigación sobre el caso Ueno. Aunque los legisladores oficialistas aseguraron estar a favor de la transparencia, dejaron sin quórum el pleno en el momento en que la oposición apuntó sus cuestionamientos hacia Horacio Cartes.

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Entre los proyectos de mayor interés ciudadano que figuran en el orden del día se encuentra la modificación del artículo 46 de la Ley 5876/2017 de Bienes Incautados. La iniciativa busca priorizar a los ahorristas entre los destinatarios de los bienes rematados, dado que la normativa vigente otorga prioridad a la Policía Nacional y a la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), entre otros entes.

¿Cuáles son las diferencias entre las comisiones investigadoras que plantean el oficialismo y la oposición?

Por otro lado, las bancadas opositora y la colorada disidente plantearon la creación de una comisión bicameral de investigación sobre la presunta megaestafa en Ueno, el desvío de fondos estatales y la supuesta complicidad de los órganos de supervisión.

En contrapartida, el bloque cartista propone conformar una comisión conjunta de investigación transitoria para indagar los hechos punibles vinculados al caso Ueno, pero incluyendo también la deuda flotante con los proveedores del Ministerio de Salud Pública.

¿Qué proyectos buscan proteger los fondos del IPS, los bomberos y los ahorristas?

Asimismo, los sectores opositores impulsan en el orden del Día del Senado un proyecto de declaración que insta al Consejo del Instituto de Previsión Social (IPS) a restablecer y fortalecer los requisitos y estándares de seguridad para la colocación de fondos jubilatorios en entidades financieras, exigencias que habían sido flexibilizadas previamente.

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En la misma línea de control, el senador Éver Villalba (PLRA) presentó una iniciativa para instar al presidente Pedro Alliana a apartar de sus cargos a todos los ministros y titulares de entes que hayan realizado depósitos de recursos públicos en Ueno Bank durante los 120 días previos al cierre de la entidad.

Por su parte, los senadores Basilio “Bachi” Núñez y Lilian Samaniego presentaron un proyecto de declaración que expresa una profunda preocupación por los fondos depositados en dicha entidad por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay.

Paralelamente, los legisladores Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) y Dionisio Amarilla (liberocartista) presentaron proyectos individuales que instan al Poder Ejecutivo y a la Procuraduría General de la República a emprender acciones judiciales para asegurar los bienes decomisados de Ueno Bank, el Grupo Vázquez y otros implicados.

¿A qué instituciones públicas se pedirán informes sobre el caso Ueno/Peña?

El orden del día incluye además decenas de pedidos de informes —promovidos por ambos bloques— dirigidos a diversas instituciones del Estado. La mayoría apunta al Banco Central del Paraguay (BCP) y a la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), tras las denuncias que señalan que aviones procedentes de Argentina habrían aterrizado en el espigón presidencial para retirar documentos y bienes durante la destitución de Santiago Peña.

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Finalmente, tanto el oficialismo como la oposición presentaron solicitudes de informes detallados sobre los depósitos de fondos públicos realizados en Ueno por parte de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), el Mitic, el Senave, Petropar, el Banco Nacional de Fomento (BNF), la Cajubi, el IPS, la Caja Fiscal, la Caja Bancaria, la Caja Municipal y la Caja de la ANDE.