Cetrapam y Ucetrama piden a nuevo ministro de Obras reemplazar al viceministro de Transporte

El Centro de Empresarios del Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam) y la Única Central de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana de Asunción (Ucetrama), las dos mayores asociaciones de propietarios de empresas de transporte que operan en la capital y sus alrededores, emitieron un comunicado en el que solicitan al nuevo ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Juan Carlos Baruja, la destitución del actual viceministro de Transporte, Emiliano Fernández.

Las dos asociaciones de empresarios, que han criticado en repetidas ocasiones la gestión de Fernández en el Viceministerio de Transporte, declaran en su comunicado que el viceministro “no cuenta con la confianza institucional de nuestros gremios para continuar liderando el proceso de conducción y transformación del sistema” de transporte.

Señalan una “falta de respuestas oportunas y satisfactorias a planteamientos relevantes del sector” y “la ausencia de resultados concretos que permitan reestablecer un marco adecuado de previsibilidad, diálogo y confianza entre la autoridad reguladora y los prestadores del servicio”.

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Como ejemplo concreto mencionan la “incapacidad” del Viceministerio de Transporte en implementar el carril exclusivo para buses sobre la Ruta Transchaco.

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Piden “conducción renovada”

Los gremios argumentan que, ante la situación crítica que atraviesa el sistema de transporte público en el Área Metropolitana de Asunción - donde los usuarios se quejan frecuentemente de un número insuficiente de buses en circulación y malas condiciones de servicio en general – requiere “una conducción renovada, objetivos verificables, mecanismos institucionales de seguimiento y una relación de cooperación efectiva entre el Estado y los prestadores”.

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Igualmente, los transportistas solicitan al ministro Baruja una audiencia para “exponer directamente los principales aspectos de la problemática sectorial y acercar propuestas orientadas a la recuperación y sostenibilidad del sistema de transporte público metropolitano”.