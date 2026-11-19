Johanna Ortega manifestó que va en aumento la cantidad de diputados a favor del pedido de juicio político contra el contralor general de la República, Camilo Benítez, por la pérdida de confianza en su gestión ante la Contraloría General.

La parlamentaria opositora recordó que el apoyo a la posibildiad de enjuiciar a Benítez se inició con sólo tres diputados, que fue avanzó con seis legisladores y ahora ya se suman 12 parlamentarios los que apoyan la iniciativa de enjuiciar a Benítez por mal desempeño en sus funciones.

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Ortega señaló que el principal argumento del libelo acusatorio guarda relación con examen de correspondencia que se hizo al ahora destituido Santiago Peña y cuyo resultado fue favorable para el ex mandatario pese al evidente crecimiento patrimonial.

Agregó que claramente el informe de la Contraloría General de la República se utilizó con el objetivo de blanquear el aumento patrimonial de 1.600% que denunciaban que tenía Santiago Peña.

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La diputada Ortega manifestó que también se analizará si corresponde incluir la denuncia realizada por su colega Johana Vega (ANR) sobre el amedrentamiento que recibió de parte de Camilo Benítez.

“Yo escuché el audio, confirmo que existe y que efectivamente es el contralor. Estamos evaluando si se utilizará, porque evidentemente es un chantaje para obtener algún beneficio. Quién sabe a cuántos diputados chantajeó para que votaran por su reelección en el cargo”, se preguntó Ortega.