La legisladora del País Solidario (PPS) explicó que una de las principales causas para enjuiciar al contralor es que tanto él como el hoy subcontralor Armindo Torres, quien en ese entonces era director de declaraciones juradas de esta institución, aseguraron que había correspondencia en los bienes de Santiago Peña. “Nadie hoy podría decir que hay tal correspondencia”, denunció Johanna Ortega.

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Para ella, el contralor usó de forma irregular e intempestiva esta herramienta, aplicándola fuera del momento reglamentario y emitiéndola para blanquear al presidente en medio de críticas por la venta de acciones y crecimiento patrimonial.

“Ese examen de correspondencia salido el 25 de mayo de 2025, se aplicó fuera de tiempo y buscó ser un blanqueo. Además, ahora dicen que ampliarán el examen a años familiares. Para nosotros no hay forma de sustentar la correspondencia de bienes de Santiago Peña con su crecimiento patrimonial”, agregó la integrante de la Cámara Baja.

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Busca salvarse

Insistió en que ese reestudio del examen de correspondencia propuesto por Benítez es un intento desesperado de salvarse. “Trata de arreglar el examen anterior porque necesita hacer otro y ya no puede defender el emitido el año pasado. Además, hay otros vínculos llamativos: el contralor figura entre las entradas y salidas de Mburuvicha Róga y jugaba pádel allí”, denunció sobre la cercanía del apuntado y Peña.

Agregó que era un secreto a voces en el Congreso que tanto el fiscal general del Estado y el contralor pasaban mucho tiempo en Mburuvicha Róga y que por ende, se sospecha de un alto nivel de complicidad. “No busco criminalizar la libertad de reunión, pero el presidente tiene una exigencia de transparencia mayor. ¿Por qué el presidente se reuniría en secreto y fuera de agenda con dos instituciones que tienen que controlarle?”, cuestionó la diputada.

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Ortega sostuvo que existe complicidad por parte del Contralor en el entramado de Ueno Bank que estalló hace dos semanas. “Eso genera una duda razonable sobre su complicidad. Fue un contralor que miró al costado. Su nuevo intento de examinar los bienes ocurre ante la inminente presentación de un libelo en su contra”, enfatizó.

Johanna Ortega lamentó que las instituciones encargadas de haber detectado esta situación, hayan hecho caso omiso a las advertencias hasta que la crisis explotó. “Si en el momento en que presentamos la denuncia el contralor o la fiscalía hubiesen investigado, tal vez nos hubiésemos evitado esta crisis. Los órganos de control deben investigar sin pedir permiso al presidente”, finalizó Ortega.